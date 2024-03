Highlights Zalgiris-Olimpia Milano 87-73, basket Eurolega 2023/2024 (VIDEO)

Il video con gli highlights di Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano 87-73, match valido per la trentaduesima giornata della regular season di Eurolega 2023/2024. Alla Zalgirio Arena arriva una sconfitta pesantissima per gli uomini di Ettore Messina, che quasi certamente salutano le possibilità di qualificarsi per i play-in. Troppi errori sia in difesa che in attacco per giocarsela contro i lituani di coach Trinchieri, alla settima vittoria casalinga nelle ultime otto giocate in Europa. Di seguito le immagini salienti del match.

