Highlights Stella Rossa-Olimpia Milano 71-93: Eurolega 2023/2024 (VIDEO)

di Olivia Carbone 10

Gli highlights della partita tra Stella Rossa e Olimpia Milano, terminata 71-93 per la squadra italiana. Fondamentali Lo e Shields, in una partita che potrebbe rivelarsi di estrema importanza nel futuro in Eurolega della formazione di Milano, visto che dopo un lungo periodo buio arriva ora un’altra vittoria contro i serbi.