Highlights Olimpia Milano-Panathinaikos 78-76, Eurolega 2022/2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 3

L’Olimpia Milano batte il Panathinaikos 78-76 nella 24ª giornata di Eurolega 2022/2023. Terza vittoria in fila per la squadra di Messina, trascinata dai 16 punti di Davies e Napier. Non bastano i 21 punti di Williams al Panathinaikos per evitare la quarta sconfitta in fila in Eurolega. Milano sale a 9 vittorie e 15 sconfitte a 4 vittorie dalla zona playoff.

GLI HIGHLIGHTS