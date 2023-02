Roma costretta a tagliare Solbakken dalla lista Uefa: non rispettava paletti settlement agreement

Ola Solbakken tagliato dalla lista Uefa della Roma per l’Europa League nella fase a eliminazione diretta. Il nuovo acquisto giallorosso era stato inserito nell’elenco inviato ieri sera, ma l’Uefa ha controllato in base ai parametri dell’accordo del settlement agreement per evitare sanzioni sul fronte del Fair Play Finanziario stipulato dai giallorossi, ed è emersa la necessità di tagliare un calciatore per rientrare nei nuovi parametri. La scelta poteva ricadere esclusivamente su Llorente, Wijnaldum o Solbakken, i tre nuovi ingressi in lista A, è stato scelto l’attaccante perché un difensore serve per chi gioca col modulo a tre e l’olandese è un top player di livello assoluto.