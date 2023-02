Highlights Olimpia Milano-Stella Rossa 74-68, Eurolega 2022/23 (VIDEO)

di Simone Caravano 18

74-68 nel match tra Olimpia Milano e Stella Rossa Belgrado, partita valida per la 23esima giornata di Eurolega 2022/23. Grande vittoria dunque per Milano, che permette all’Olimpia di salire a quota 16 punti in classifica e di riscattare un inizio di stagione negativo grazie ora alla seconda vittoria di fila in pochi giorni. In alto gli highlights.