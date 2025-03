La Virtus Bologna si arrende al Real Madrid per 67-80. La stagione Eurolega delle Vu Nere continua a essere complicata, con la squadra che ha collezionato sette vittorie e ha incassato ventidue sconfitte. Nella serata odierna, i bolognesi pagano un primo quarto sottotono, che ha consentito ai madrileni di salire in cattedra e prendere il largo. Durante il resto della partita, poi, è stato difficile ricucire le distanze con gli avversari.

IL RIASSUNTO DELLA PARTITA

I primi dieci minuti della Virtus non sono brillanti. I bolognesi faticano a tenere il ritmo degli avversari, che ne approfittano per allungare. Madrid prende il largo in velocità, concludendo il primo quarto in vantaggio per 17-30. I padroni di casa faticano anche nel corso del secondo parziale, con le distanze tra le due formazioni che sono già importanti. Le Vu Nere tentano di entrare in partita, ma i madrileni non lasciano loro lo spazio per farlo. Le squadre vanno a riposo con il Real in vantaggio per 33-50. Nel corso del terzo parziale, Bologna aumenta i giri del motore, mentre Madrid rallenta il ritmo. La Virtus accorcia le distanze di qualche lunghezza, con gli ospiti che però si tengono debitamente al largo. A dieci minuti dalla sirena finale, il risultato è di 54-68. Nell’ultimo quarto, i bolognesi non lasciano scappare via gli avversari, che però sembrano essere tornati in campo con meno fame di canestri rispetto ai quarti precedenti. Nonostante il tentativo di rimonta, la Virtus cede a Madrid, che vince 67-80.

I MIGLIORI IN CAMPO

MUSA E TAVARES:

Entrambi autori di 13 punti, Musa e Tavares si sono dimostrati protagonisti tra le fila del Real Madrid. I due cestisti sono rimasti in campo rispettivamente ventitré e diciotto minuti, portando un contributo importante alla squadra ospite.

MORGAN E TUCKER:

Morgan e Tucker sono gli unici due giocatori della Virtus Bologna ad aver raggiunto la doppia cifra nel corso della serata. Il primo, sul parquet per quasi ventinove minuti, ha collezionato undici punti. Sono dieci invece i punti di Tucker, che nel corso dei diciassette minuti spesi in campo ha trovato la lunetta in due occasioni.

SHENGELIA:

Per la Virtus si è rivelato ancora una volta cruciale il ruolo di Shengelia, che ha ottenuto otto punti durante la partita. Il cestista è stato fondamentale in diverse fasi di costruzione, senza però riuscire a guidare i suoi al successo.