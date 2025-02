Altra sconfitta per la Virtus Segafredo Bologna nell’Eurolega 2024/2025. Nella ventisettesima giornata della stagione regolare le “V” nere, ormai fuori da ogni discorso play-off e play-in, hanno perso in casa per mano della capolista Olympiakos con il punteggio di 70-92. Un buon terzo quarto ha reso meno amara e pesante la sconfitta per i ragazzi di coach Ivanovic, sicuramente penalizzati anche dalle assenze di Shengelia, Clyburn e Polonara. Allo stesso tempo però onore alla squadra greca, che allunga in testa alla classifica dimostrandosi ancora una volta compagine di grandissima qualità. Adesso per Bologna testa al campionato, perchè domenica c’è il big match contro l’Olimpia Milano: una sfida assolutamente da non sbagliare per rilanciare le proprie ambizioni in quello che è l’unico obiettivo rimasto nella stagione.

EUROLEGA 2024/2025, RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNATA

REGOLAMENTO

COME VEDERE L’EUROLEGA IN DIRETTA

La cronaca della partita

Avvio subito difficile per la Virtus, che prova a partire forte ma viene ben presto frenata dal parziale di 8-0 dei greci che sotto la spinta di Papanikolaou e Fournier obbligano Ivanovic a un timeout dopo appena tre minuti del primo quarto. La pausa però non giova a Bologna, che continua a cercare tiri molto forzati e allo stesso tempo non riesce a difendere con efficacia. In pochi minuti così l’Olympiakos scappa sul 17-2, Cordinier prova a fare qualcosa in più per l’attacco virtussino ma i greci trovano anche le prime triple grazie a Larentzakis e Vezenkov per il 29-10. Negli ultimi istanti del primo periodo arriva anche una gran tripla di Fournier a fissare il parziale sul 14-34 dopo i primi dieci minuti di gioco.

Poco spettacolo in avvio di secondo quarto, in cui i primi tre minuti vedono solo due punti dell’Olympiakos. La difesa di Bologna sale di colpi, ma la qualità della capolista dell’Eurolega è davvero di alto livello e la tripla di Peters vale il +23 sul 16-39. L’attacco della Virtus continua a faticare tantissimo, mentre le frecce nella faretra degli ospiti sembrano infinite. Così Fall firma un altro break che porta a un eloquente 21-48. Alla fine la tripla di Cordinier sulla sirena fissa il punteggio all’intervallo sul 29-55, con l’Olympiakos che chiude il primo tempo con un grandioso 16/19 da due punti.

Al rientro in campo la Virtus prova a reagire d’orgoglio a inizio terzo quarto con un 5-0 iniziale, ma l’Olympiakos rimane sopra le venti lunghezze di vantaggio anche dopo la tripla di Akele. Ci pensa Hackett a proseguire il parziale delle “V” nere, ma McKissic risponde subito per il 40-60. Cordinier fa la voce grossa a rimbalzo e trova il canestro del -16 che scalda anche il pubblico della Segafredo Arena. L’intensità messa in campo dagli uomini di Ivanovic è tutta un’altra cosa rispetto ai primi venti minuti, la tripla di Mendoza interrompe il parziale di Bologna ma Holiday si sblocca e porta i suoi a -13 sul 50-63. Alla fine il terzo periodo si chiude con un 25-14 di parziale Virtus tra gli applausi dei tifosi emiliani, sul punteggio di 54-68 alla vigilia dei dieci minuti conclusivi.

A spegnere gli entusiasmi della Virtus ci pensa purtroppo l’avvio del quarto periodo, con una chiamata molto discussa degli arbitri che porta a grandi proteste e al fallo tecnico contro Hackett. Vezenkov non perdona e così l’Olympiakos torna in pochissimi minuti a +20. Ben presto la partita diventa un’attesa verso la sirena finale, con Bologna che giustamente inizia a concentrarsi sul big match di campionato di domenica contro l’Olimpia Milano.

I numeri finali sottolineano l’ottima prova di squadra dell’Olympiakos, che mette a referto cinque giocatori con 12 punti a testa. Tra questi spicca Vezenkov, che fa segnare anche otto rimbalzi, un assist e due stoppate. Per Bologna Cordinier è il miglior marcatore con 15 punti, in doppia cifra anche Hackett a quota 10.

Virtus Bologna – Olympiakos 70-92, il tabellino del match

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 15, Holiday 4, Belinelli 2, Pajola 2, Visconti, Hackett 10, Grazulis 2, Morgan 7, Diouf 9, Zizic 6, Akele 7, Tucker 6.

Coach: Dusko Ivanovic

Olympiakos: Williams-Goss 2, Larentzakis 5, Vildoza 5, Fall 12, Vezenkov 12, Papanikolaou 11, Dorsey 5, Peters 12, Mensah, Milutinov 12, McKissic 4, Fournier 12.

Coach: Georgios Bartzokas