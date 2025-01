Una grande Venezia (7-6) batte Valencia (11-2) 81-74 in casa nel match valido per la tredicesima giornata del Girone B di Eurocup 2024/2025. La formazione di Spahija sorprende la prima della classe al PalaTaliercio di Venezia grazie a un primo tempo dominato e chiuso sopra di 22 punti sul 52-30. Nella seconda frazione gli spagnoli entrano in partita, ma non riescono a ricucire lo strappo dato dalla Reyer in avvio di gara. Mfiondu Kabengele mette 15 punti, 3 rimbalzi e 1 assist. Lo segue a ruota Davide Moretti con 15 punti e 4 assist in uscita dalla panchina. In doppia cifra anche Tyler Ennis con 12 punti, 3 rimbalzi e 6 assist e Aamir Simms con 10 punti, 3 rimbalzi e 1 assist partendo dalla second unit. A segno anche Jordan Parks con 7 punti e 8 rimbalzi, Alessandro Lever con 6 punti e 5 rimbalzi, Carl Wheathle con 6 punti e 2 assist, Kyle Wiltjer con 6 punti e 4 rimbalzi, Amedeo Tessitori con 2 punti e Davide Casarin con 2 punti. Juan Manuel Fernandez unico di Venezia a non andare a tabellino. Seconda sconfitta consecutiva in Eurocup per Valencia. Male tutto il quintetto. 8 punti per Nate Reuvers, 7 punti per Brancou Badio, 4 punti per Jaime Pradilla, 3 punti per Semi Ojeleye e 2 punti per Chris Jones. I migliori della squadra di Martinez Sanchez sono i giocatori in uscita dalla panchina. Xabier Lopez-Arostegui ci prova fino all’ultimo con 17 punti, 4 rimbalzi e 2 assist. Oltre i dieci anche Matt Costello con 14 punti, 7 rimbalzi e 2 assist.

Nelle altre partite

L’Hapoel (8-5) batte 90-85 l’Aris (3-10). Jared Harper domina il parquet con 29 punti, 2 rimbalzi e 5 assist e un sorprendente 16/17 dalla lunetta. Buona prova anche di Khadeen Carrington con 15 punti, 4 rimbalzi e 4 assist. In doppia cifra anche Tarik Philip e Justin Singh-Smith entrambi con 14 punti in uscita dalla panchina. Sponda Aris 34 punti combinati da Sharife Cooper e Trey Woodbury (17+17) e 16 a testa per Darral Willis e LJ Figueroa, ma manca l’apporto della second unit, che mette a referto solo 11 punti. Buducnost (6-7) passa in casa del fanalino di coda Sopot (0-13) 81-69. 15 punti per Rasheed Sulaimon e 14 per Yogi Ferrell per i montenegrini. Ne aggiungono 13 e 11 Fletcher Magee e Kenan Kamenjas. Prosegue la stagione disastrosa della formazione polacca. Non servono i 17 punti con 6 rimbalzi e 3 assist di Aaron Best e i 16 in uscita dalla panchina di Geoffrey Groselle.

Le classifiche aggiornate

GRUPPO A

Bahcesehir College Istanbul (10V, 2P) Dreamland Gran Canaria (9V, 4P) ratiopharm Ulm (9V, 4P) Hapoel Shlomo Tel Aviv (8V, 5P) Besiktas Fibabanka Istanbul (7V, 6P) Wolves Twinsbet Vilnius (6V, 6P) Buducnost VOLI Podgorica (6V, 7P) Joventut Badalona (4V, 8P) Dolomiti Energia Trentino (4V, 8P) Trefl Sopot (0V, 13P)

GRUPPO B