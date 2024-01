Eurolega basket 2023/2024, non bastano Napier e Hall: l’Olimpia Milano cade a Valencia 84-72

Seconda sconfitta di fila per l’Olimpia Milano, che nella sfida valida per la 22^ giornata dell’Eurolega 2023/2024 di basket, cede il passo a Valencia con il punteggio di 84-72. La formazione di coach Messina accusa la stanchezza e le tante assenze e fallisce quella poteva essere considerata come un’ultima chiamata in ottica quantomeno play in. Torna alla vittoria invece la squadra spagnola, reduce da tre sconfitte di fila. Non bastano i 20 punti di Napier e i 18 di Hall, migliori realizzatori della serata. Valencia manda in doppia cifra 4/5 del quintetto iniziale e ottiene una meritata vittoria che le permette di agganciare il Partizan al decimo posto.

CRONACA – Match fin da subito altalenante e pieno di ribaltamenti di fronte. Valencia parte bene e si porta sul +4, ma Milano reagisce e grazie a un parziale di 9-2 ribalta la situazione, issandosi sul +2. Nel finale, entrambe le squadre trovano la via del canestro con continuità ma Anderson risponde con una tripla alla tripla di Shields e permette a Valencia di chiudere la frazione avanti di due lunghezze. Il secondo quarto è invece appannaggio dell’Olimpia, che prima sorpassa gli avversari e poi va in fuga: due canestri di Melli valgono il +5 Milano e costringono Valencia al time out. I meneghini continuano ad allungare e grazie al canestro di Hall toccano il +7. Il massimo vantaggio arriva invece proprio nel finale con la tripla di Napier, che manda l’Olimpia all’intervallo sul +8.

Nella ripresa cambia però la musica e, nonostante l’Olimpia riesca ad allungare persino sul +10, un parziale di 13-1 in favore di Valencia rimescola le carte in tavola e riporta in equilibrio la sfida. Il canestro di Harper allo scadere permette addirittura alla squadra di casa di portarsi sul +2 a 10′ dal termine. L’ultimo e decisivo si rivela equilibrato e Milano inizialmente tiene botta, riuscendo a tenere il passo degli avversari fino al 70-70. Poi Valencia sale in cattedra e, grazie ai liberi di Davies, al solito Ojeleye e a qualche errore di troppo della difesa meneghina ammazza il match. L’Olimpia si disunisce nel finale e si arrende agli avversari. 84-72 il punteggio sulla sirena.

VALENCIA: Harper 11, Reuvers 5, Pradilla 3, Anderson 3, Lopez-Arostegui 0, Jones 15, Inglis 4, Toure 2, Robertson 10, Davies 15, Ojeleye 14, Pangos 2.

OLIMPIA MILANO: McGruder 4, Poythress 6, Tonut 7, Melli 8, Napier 20, Ricci 0, Flaccadori 0, Hall 17, Shields 8, Voigtmann 2, Hines 0, Caruso N.E.