Eurolega 2023/2024, secondo successo per il Villeurbanne di Pozzecco. Il Barcellona cade contro il Baskonia

Quattro le partite in programma nella serata di mercoledì 15 novembre in Eurolega 2023/2024. Altra gioia per coach Pozzecco, che ottiene la seconda vittoria nella manifestazione da quando è alla guida del ASVEL Villeurbanne. I 19 punti di Timothé Luwawu-Cabarrot e i 16 di Nando De Colo guidano al successo per 68-73 la formazione francese, in cui spicca anche la doppia doppia di Fall con 14+11. Tra le file dell’Alba Berlino da segnalare i 7 punti in 17′ di Gabriele Procida, mentre Matteo Spagnolo gioca lo stesso minutaggio chiudenco con 2 punti, 3 rimbalzi e 1 assist.

Il risultato più sorprendente della serata è senza dubbio la sconfitta del Barcellona per 94-71 per mano del Baskonia. Brutta prestazione dei catalani, poco aiutati dai loro top players, che mandano soltanto Laprovittola e Da Silva in doppia cifra. Per il Baskonia 26 punti per Markus Howard. Successo in volata per il Panathinaikos, che si impone per 73-71 sullo Zalgiris Kaunas grazie ai 19 di Mitoglu e ai 16 di Sloukas. Infine, arriva la vittoria anche per il Bayern per 94-85 sul Partizan, al quale non bastano i 19 di Caboclo e i 14 di James Nunnally.