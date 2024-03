Eurolega 2023/2024: Partizan ko contro il Real Madrid, Zalgiris domina Baskonia

Prosegue la regular season di Eurolega 2023/2024. Sconfitta per Baskonia, importante anche in ottica playoff per la Virtus, che cade in casa dello Zalgiris si Andrea Trinchieri 94-76. Top scorer Evans con 20 punti, coadiuvato dai 17 punti con 7 rimbalzi di Hayes. Non bastano agli spagnoli i 16 punti di Millier-McIntyre per evitare la seconda sconfitta in fila. Baskonia che resta nono a una vittoria e mezzo da Bologna (16V-15P contro 17V-13P). Il Real Madrid passa a Belgrado contro il Partizan 88-76. Nonostante la qualificazione matematica ai playoff, Hezonja (25 punti, 6 rimbalzi e 4 assist) e compagni continuano a vincere e a convincere. Niente da fare per il Partizan, che non sfrutta i 19 punti di Kaminsky e i 16 a testa di Nunnally e Punter. L’Efes la spunta a fatica sull’Alba Berlino. In Grecia finisce 85-84 per l’Anadolu, che si fa trascinare da Bryant (24+5+4). Zero punti per un Larkin sottotono. Efes 12°, ma al momento fuori dai play-in per una sconfitta (14V-17P). 10° il Valencia con 14V-16P. Al momento qualificato direttamente ai playoff è l’Olympiacos (19V-12P), che batte 80-64 l’Asvel. Bene Peters con 17 punti e 6 rimbalzi. 12 punti e 6 rimbalzi per Fall. De Colo (10 punti e 2 assist) e compagni rimediano la 24ª sconfitta stagionale, a fronte di sole sette vittorie.

RISULTATI E CLASSIFICHE