Eurolega 2023/2024, l’Olimpia Milano batte la Virtus Bologna 90-75: Messina tiene viva una speranza play-in

L’Olimpia Milano vince 90-75 il derby italiano di Eurolega contro la Virtus Bologna e tiene aperta una piccola speranza in chiave play-in ad un turno dal termine della stagione regolare. Al Forum nel round 33 è un ottimo Nikola Mirotic ad indossare la veste del trascinatore con una doppia doppia da 18 punti e 11 rimbalzi. Stefano Tonut e Nicolò Melli ne aggiungono 15 e 13, mentre Shavon Shields chiude con 11 punti e 5 assist. Alla Virtus (che ha timbrato la scorsa settimana l’accesso ai play-in e che nell’ultimo impegno dovrà confermare l’ottavo posto contro Baskonia, reduce dalla vittoria a Madrid) non bastano i 21 punti di Tornike Shengelia e i 13 di Marco Belinelli, che però non vive una grande serata dall’arco con due sole triple su undici tentate. Pronti, via e Pajola apre le danze con un tiro da tre a segno, ma Melli replica subito con la stessa moneta. Sono le prime due di otto triple nel primo tempo. Il vantaggio della Virtus dura fino al 7-9. L’Olimpia si sveglia e dà vita ad una serie di 13-0, ma Shengelia permette agli ospiti di chiudere bene un primo quarto che offre come ultima immagine lo sprint e il buzzer da applausi di Abass (22-18). Nel secondo periodo è l’equilibrio a caratterizzare i primi minuti, ma è solo un’illusione. Mickey trova la prima tripla del suo match e subito dopo costruisce il canestro del -1. Ma Milano allunga con Mirotic e Shields (che non realizza un buzzer da tre sulla sirena) fino al 46-34. “Dobbiamo mantenere la stessa energia e prenderci cura dei dettagli”, l’avviso di Melli in un intervallo che vede due soli giocatori in doppia cifra, uno a testa: Mirotic e Shengelia, entrambi a quota 13.

La crisi della Virtus non finisce nelle prime battute del terzo quarto. Anzi, la serie favorevole a Milano sale fino all’13-0. Un gioco da tre di Shengelia restituisce fiducia agli ospiti, ma Tonut prima e Napier da tre poi mettono la firma sul +20. C’è una sola squadra in campo. Napier trova la seconda tripla del suo match (62-40), mentre Tonut poco dopo realizza il canestro del +24. Gli ultimi a mollare per la Virtus sono Zizic e Belinelli, che nel terzo quarto firma la prima tripla dopo sei tentativi (71-50), seguita dalla ‘bomba’ di Polonara per il nuovo -20 (73-53). Milano ha in mano la partita e non lascia margine di speranza alla Virtus. Un gran canestro di Belinelli e le triple di Shengelia e Dobric sono le ultime due cartoline milanesi per gli ospiti fino al 90-75 finale. Nell’ultimo turno le due italiane dovranno vedersela contro Maccabi e Baskonia. Bologna è sicura di essere al play-in, Milano deve vincere e sperare nella sconfitta di Efes e Partizan.