Eurolega 2023/2024: il Maccabi Tel Aviv giocherà le partite casalinghe a Belgrado

Il Maccabi Tel Aviv giocherà le prossime partite casalinghe di Eurolega a Belgrado a causa del conflitto in corso tra Israele e Hamas. La partita, che si sarebbe dovuta giocare in Israele, del 2 novembre contro il Real Madrid è stata rinviata a data da destinarsi. Le successive quattro partite casalinghe del Maccabi, contro Bayern Monaco, Olympiacos Pireo, Barcellona e Alba Berlino, si disputeranno nell’Aleksandar Nikolic Hall di Belgrado. “Il Maccabi ha ricevuto il sostegno del Comune di Belgrado e del governo serbo e si impegnerà nei colloqui per pianificare le necessarie misure di sicurezza. Si continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione, rimanendo in contatto con tutte le parti correlate, e annuncerà eventuali modifiche, se necessario”, il comunicato dell’Eurolega.