Eurolega 2022/23: Bologna vince in casa, Panathinaikos battuto 74-64

74-64 nel match tra Virtus Segafredo Bologna e Atene Panathinaikos, partita valida per la ventesima giornata di Eurolega 2022/23. Grande vittoria dunque per la Virtus alla Virtus Segafredo Arena, che permette a Bologna di vincere la nona partita nella competizione.

La cronaca

In avvio di partita Bologna parte forte, imponendo grande ritmo ed intensità sul parquet. I padroni di casa infatti provano a staccarsi subito dal Panathinaikos, con un ispirato Teodosic da tre. I greci tuttavia provano a reggere l’urto iniziale e a rimanere a contatto, con un ottimo Wolters al tiro. L’intenistà e la precisione a canestro di Bologna però è troppo alta e, anche grazie al contributo offensivo di Shengelia e Lundberg, chiude avanti 18-11. Nel secondo quarto il copione della gara non cambia, con Bologna che continua a macinare punti e ad aumentare il proprio vantaggio. Tra i protagonisti del club italiano ci sono Lundberh e Jaiteh, che realizzano la maggior parte dei punti segnati dai padroni di casa nel secondo parziale. Panathinaikos fatica davvero tanto a rimanere a contatto con la Virtus, chiudendo così il secondo quarto sotto di 13 sul 43-30.

Dopo l’intervallo lungo Panathinaikos parte bene, con una gran voglia di rientrare in partita e recuperare il gap accumulato nei parziali precedenti. Grazie a Papagiannis e Wolters, i greci riescono pian piano ad avvicinarsi, nonostante le triple di Hackett e Lundberg per Bologna. Il terzo quarto così è caratterizzato da grande equilibrio e si conclude sul 55-51. Il buon momento dei greci prosegue anche in avvio di ultimo quarto, con una Virtus in difficoltà a canestro. Il Panathinaikos infatti dopo tre minuti di gioco raggiung la parità, con un ottimo Ponitka al tiro dall’area. Da questo momento in poi però Bologna reagisce e torna a macinare punti, con degli scatenati Shengelia, Teodosic e Cordinier. La Virtus infatti riacquista vantaggio e chiude il match sul 74-64.