Basket, Eurolega: Fenerbahce-Virtus Bologna 104-72. Scariolo: “Imparare dagli errori, ma oggi era difficile”

Sergio Scariolo ha parlato nel post-partita di Fenerbahce-Virtus Bologna 104-72, match della ventiseiesima giornata dell’Eurolega 2022/2023. Trasferta turca difficilissima per le V nere, quasi mai in partita contro una squadra a tratti ingiocabile forse per chiunque. “Non siamo riusciti a rallentare una squadra che merita le Final Four – ha spiegato Scariolo – Oggi però credo che in pochissimi ci sarebbero riusciti, noi dobbiamo comunque imparare dagli errori e cercare di dimenticare questa sconfitta in fretta. Adesso abbiamo tante partite importanti e ravvicinate tra campionato ed Eurolega.”