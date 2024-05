Basket, Eurolega 2023/2024: Real Madrid alle Final Four, Baskonia out. Fenerbahce avanti 2-1 sul Monaco

Doppio appuntamento stasera con gara-3 dei quarti di finale dei playoff dell’Eurolega 2023/2024, che hanno delineato la prima squadra a raggiungere le Final Four. Si tratta del Real Madrid, che si è imposto anche in gara-3 sul campo del Baskonia chiudendo così la serie con un secco 3-0. I Blancos hanno vinto 98-102 al termine di una partita tiratissima, che ha visto i padroni di casa avanti fino all’inizio dell’ultimo quarto. Nel momento decisivo però il Real ha alzato il livello in difesa potendo poi contare su tutto il talento offensivo di Yabusele (23 punti) ed Hezonja (16 punti), oltre ai 13 punti a testa di Campazzo e Deck. Un grande Markus Howard, autore di 29 punti in 23 minuti, non basta ai baschi per evitare la sconfitta che chiude la loro stagione europea.

BASKONIA-REAL MADRID 98-102: GLI HIGHLIGHTS (VIDEO)

Nell’altro match di oggi è arrivata la vittoria interna del Fenerbahce, che ha battuto 89-78 il Monaco portandosi avanti 2-1 nella serie. A Istanbul i padroni di casa hanno fatto la differenza nel secondo e terzo quarto, riuscendo poi a gestire senza particolari problemi nel finale di partita. Biberovic e Calathes, rispettivamente autori di 14 e 13 punti, sono i migliori realizzatori del Fenerbahce che adesso mercoledì prossimo proverà a chiudere la serie nel Principato evitando così lo spauracchio di gara-5. Diallo, con i suoi 23 punti, non basta al Monaco per evitare una sconfitta che preclude gran parte delle possibilità di approdo alle Final Four.

FENERBAHCE-MONACO 89-78: GLI HIGHLIGHTS (VIDEO)