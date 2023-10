Eurolega 2023/2024, Maccabi-Valencia spostata in Spagna a causa del conflitto in Israele

Spostata la gara valevole per il terzo turno di EuroLeague tra il campione israeliano di basket Maccabi Tel Aviv e la squadra spagnola Valencia Basket. Inizialmente prevista per il 18 ottobre a Tel Aviv è stata spostata appunto a Valencia, dopo gli ultimi episodi successi in territorio israeliano. Una precedente direttiva dell’EuroLeague ha rinviato la trasferta del Maccabi contro Armani Milano in Italia durante il turno 2, inoltre è stato deciso di trasferire la partita casalinga del terzo turno dell’Hapoel Tel Aviv contro la Reyer Venezia il 17 ottobre nella competizione EuroCup a Venezia. Di conseguenza, la partita di ritorno del dodicesimo turno del Gruppo A a 10 squadre di EuroCup si svolgerà a Tel Aviv il 20 dicembre. Secondo una decisione precedente, la partita casalinga dell’Hapoel nel secondo turno contro i lituani Wolves Vilnius, originariamente prevista per mercoledì , è stato rinviato a data non precisata.