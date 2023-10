Eurolega 2023/2024: Cordinier trascina la Virtus Bologna contro l’Asvel, esordio amaro per Pozzecco

La Virtus Bologna batte l’Asvel Villeurbanne del neo allenatore Gianmarco Pozzecco in trasferta per 87-84 nel 5^ round di Eurolega. Quarta vittoria di fila, su cinque partite, per le vu nere che continuano a la loro marcia trionfale nella massima competizione europea. Bologna trascinata da un fantastico Cordinier che infila 20 punti, un solido Shengelia che chiude con 18 punti e dal solito Belinelli autore di 16 punti. Fondamentale anche l’apporto di Jordan Mickey che realizza 3 triple su altrettante tentate nel secondo tempo in una partita sempre in equilibrio, e quindi, in momenti sempre delicati e importanti del match. Grande prestazione dell’Asvel che esce da questa partita a testa alta, rafforzata e con la consapevolezza di poter fare buone cose sotto la guida del Poz.

Primo quarto che inizia con la Virtus, che come ci ha abituato in questo avvio di Eurolega, parte fortissimo e prova subito a imporsi sull’avversario. Asvel che riesce a reggere le spallate di Bologna chiudendo a -3 il primo periodo. Nel secondo quarto l’Asvel piazza un parziale di 10-0 mettendo sotto le V nere che soffrono ma rimangono agganciate alla partita. 42-39 a fine primo tempo per i francesi.

Secondo tempo (terzo e quarto quarto) che si gioca sul filo del rasoio con tanti sorpassi, contr sorpassi e parità nel punteggio. Cordinier a pochi minuti dalla fine mette una tripla con fallo che gli vale un gioco da quattro punti e un mini allungo Virtus. Scott non ci sta e con una tripla pesantissima riporta sotto l’Asvel. Cordinier però, ha tutte le intenzioni di portare a casa la vittoria e segna un canestro in penetrazione che è quello dell’allungo finale. La successiva tripla di sbagliata da Scott pone fine alle speranze del Villeurbanne.

Nelle altre partite della serata di Euroleg,: il Valencia espugna la Zalgirio Arena battendo lo Zalgiris 87-72 in una partita senza storia già in archivio dopo i primi due parziali di gioco. Vittoria per il Panathinaikos che si riscatta, dopo la sconfitta con il Maccabi nell’ultimo turno, battendo il Baskonia 95-81 allungando e archiviando la pratica nell’ultimo periodo. Altra prestazione e vittoria convincente del Fenerbahce di coach Itoudis che vince in Germania contro il Bayern Monaco 67-76 raccogliendo la quarta vittoria nei primi cinque round e confermandosi una possibile contender.