Eurolega 2022/23: sconfitta di misura per Bologna, l’Olympiacos vince 83-85

83-85 nel match tra Virtus Segafredo Bologna e Olympiacos Piraeus, partita valida per la diciannovesima giornata di EuroCup 2022/23. Grande vittoria dunque per l’Olympiacos alla Virtus Segafredo Arena, che permette ai greci di conquistare la dodicesima vittoria nella competizione.

La cronaca

In avvio di partita l’Olympiacos parte forte, imponendo un ritmo davvero intenso in campo. I greci infatti si portano subito avanti, grazie soprattutto ad una grande precisione da tre di Walkup e Papanikolaou. Bologna però non si arrende e, dopo un inizio difficile, risponde, trascinata da un ottimo Ojeleye. Tuttavia durante la parte centrale de primo quarto, l’Olympiacos prende di nuovo il controllo del match e torna a staccarsi nel punteggio. I greci però non riescono a chiudere avanti il parziale, perché nel finale la Virtus ha uno scatto di orgoglio e con le triple di Teodosic raggiunge addirittura la parità. Il primo periodo infatti termina sul punteggio di 22-22. Nel secondo quarto l’avvio è sulla falsa riga della fine del primo, con grande equilibrio sul parquet e ritmi alti. L’Olympiacos prova più volta a staccare la Virtus, con diverse triple a segno, ma i padroni di casa non si fanno staccare. Tra i più ispirati al tiro tra le fila bolognesi ci sono Bako e Mickey, autori di diversi punti in penetrazione da due. Prima dell’intervallo, dunque, regna l’equilibrio sul parquet e le due squadre vanno negli spogliatoi sul 35-37, in favore della squadra greca.

Dopo l’intervallo lungo le due squadre entrano in campo con molta voglia e decisione di prevalere una sull’altra, mettendo in campo intenistà e ritmo. La Virtus prova a superare subito l’Olympiacos, con un grande Teodosic, ma i greci non mollano e rimangono avanti nel punteggio. Dopo quattro minuti di gioco è l’Olympiacos ad allungare, grazie alle triple di Papanikolaou e ai tiri da due di Vezenkov. I greci così arrivano fino ad un massimo vantaggio di +10, a solo un minuto dal termine del tempo. Il terzo periodo si conclude così sul punteggio di 53-63. Nell’ultimo quarto Bologna comincia forte, riuscendo durante i primi minuti di gioco ad accorciare sugli avversari. Grazie soprattutto ad un buon Cordinier al tiro da due, infatti, i padroni di casa si portano fino al -3. Il finale di match è poi davvero rovente, con Bologna che completa la rimonta e passa avanti grazie alle triple di Teodosic e Pajola. L’Olympiacos però non si arrende e ripassa in vantaggio a due minuti dalla fine, mantenendo il vantaggio fino alla fine e chiudendo 83-85.