Highlights Reyer Venezia-Cluj 95-90, Eurocup 2022/23 (VIDEO)

di Simone Caravano 20

95-90 nel match tra Umana Reyer Venezia e U-BT Cluj-Napoca, partita valida per la dodicesima giornata del gruppo A di Eurocup 2022/23. Grande vittoria dunque per Venezia al Palasport Taliercio, che permette ai veneti di salire al secondo posto in classifica con 14 punti. In alto ecco le immagini salienti.