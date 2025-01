Va in scena la 17^ giornata dell’Eurocup 2024/2025 di basket, che corrisponde al penultimo turno della seconda competizione europea. Mancano solo due partite, quindi, eppure sono numerosi i verdetti ancora da emettere. In particolare, le due italiane impegnate, Trento e Venezia, danno la caccia alle ultime vittorie per provare a centrare i playoff. E, a rendere ancora più decisiva la giornata in questione, il programma due scontri diretti per entrambe le formazioni. Ecco, quindi, nel dettaglio, come le due squadre arrivano ai rispettivi impegni.

RISULTATI E CLASSIFICHE EUROCUP

Eurocup: Trento ospita Vilnius, Venezia in trasferta ad Ankara

Per uno scherzo del destino in questa fase decisiva della stagione, Trento e Venezia si sono sfidate nell’ultimo turno di campionato al Taliercio, con gli uomini di coach Galbiati che si sono imposti di misura, per 70-74. Un’ulteriore iniezione di fiducia per buttarsi a capofitto nella sfida di martedì 28 gennaio in casa contro Vilnius, con il solo obiettivo di vincere. Infatti, Trento ha esattamente due vittorie dalla zona playoff, e quindi deve vincere entrambe le ultime partite sperando anche in qualche risultato favorevole dagli altri campi. Nonostante il rammarico di alcune partite perse davvero per pochissimo, Trento è reduce da due grandi vittorie in Eurocup, prima contro Ulm e poi contro Badalona. L’unica missione è proseguire su questo ritmo, a partire dalla partita contro i lituani.

Un po’ meno estrema la situazione di Venezia, grazie alla cortissima classifica del Gruppo B, con sei squadre racchiuse in una vittoria. A maggior ragione, quindi, la Reyer dovrà fare di tutto per vincere sul difficilissimo campo di Ankara. Le due squadre hanno lo stesso score di nove vittorie e sette pareggi, ma i turchi sono attualmente in zona playoff, mentre i lagunari sono settimi. Quattro vittorie nelle ultime cinque partite, con una grande chance sfumata a causa della sconfitta contro Cluj-Napoca. Questo il ruolino di marcia di Venezia, che dovrà provare a replicare la vittoria contro Ankara nel girone di andata

Il programma della 17^ giornata

Martedì 28 gennaio

Ore 17:00 – Bahcesehir College Istanbul – ratiopharm Ulm (Dazn)

Ore 18:30 – Cedevita Olimpija Ljubljana – Valencia Basket (Dazn)

Ore 20:00 – Dolomiti Energia Trentino – Wolves Twinsbet Vilnius (Dazn, Sky Sport Arena)

Mercoledì 29 gennaio

Ore 17:30 – Turk Telekom Ankara – Umana Reyer Venezia (Dazn, Sky Sport Uno)

Ore 18:00 – Hapoel Shlomo Tel Aviv – Trefl Sopot (Dazn)

Ore 18:00 – 7Bet-Lietkabelis Panevezys – U-BT Cluj-Napoca (Dazn)

Ore 19:00 – Aris Midea Salonicco – Veolia Towers Hamburg (Dazn)

Ore 19:00 – Buducnost VOLI Podgorica – Joventut Badalona (Dazn)

Ore 19:30 – Cosea JL Bourg-en-Bresse – Hapoel Bank Yahav Jerusalem (Dazn)

Ore 21:00 – Dreamland Gran Canaria – Besiktas Fibabanka Istanbul (Dazn)

Champions League: per Tortona e Reggio Emilia iniziano gli ottavi di finale

Passando alla Champions League, Tortona e Reggio Emilia iniziano il loro percorso ai gironi degli ottavi di finale. Un passaggio del turno meritato dopo essere anche passate per i play-in, con le due italiane che hanno liquidato la pratica in due partite. I piemontesi hanno avuto la meglio su Peristeri con risultati anche abbastanza netti, mentre la Reggiana ha regolato Bonn con due super partite. Sia Tortona che Reggio Emilia iniziano il loro percorso in questa nuova fase contro due squadre che tornano a giocare in Champions dopo aver ottenuto la qualificazione diretta agli ottavi vincendo i rispettivi gironi. In particolare, Tortona se la vedrà con Wurzburg, mentre Reggio Emilia con Tenerife.

RISULTATI E CLASSIFICHE CHAMPIONS LEAGUE

Il programma della 1^ giornata degli ottavi di finale

Martedì 28 gennaio

Ore 18:30 – FIT/One Wurzburg Baskets – Bertram Derthona Tortona (Dazn)

Ore 20:45 – BAXI Manresa – Aliaga Petkimspor (Dazn)

Ore 21:00 – La Laguna Tenerife – UNAHOTELS Reggio Emilia (Dazn)

Mercoledì 29 gennaio

Ore 18:00 – AEK Betsson BC – Promitheas Patras (Dazn)

Ore 18:00 – Falco-Vulcano Szombathely – ERA Nymburk (Dazn)

Ore 18:30 – Rytas Vilnius – Galatasaray (Dazn)

Ore 20:30 – Unicaja – Manisa Basket (Dazn)

Ore 20:30 – UCAM Murcia – Nanterre 92 (Dazn)