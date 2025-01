Rimane ancora vivo l’obiettivo playoff per Trento, che nella 16^ giornata dell’Eurocup 2024/2025 di basket ottiene una vittoria larghissima sul campo di una diretta concorrente come la Joventut Badalona. Al Palau Olimpic della città spagnola termina 86-100 al termine di una prova di notevole spessore da parte della Dolomiti Energia. La squadra allenata da coach Galbiati, infatti, mette in campo da subito un’intensità notevole, supportata da ottime percentuali al tiro, riuscendo a mantenerla lungo tutti i quaranta minuti di gioco. Trento sale così a sei vittorie nel Gruppo A: il sesto posto è a una lunghezza, ma servono notizie positive dagli altri campi, in particolare dai match di Vilnius e Podgorica, in campo domani.

Eurocup, Trento corsara a Badalona: la cronaca

La partita si apre nel segno di Cale, grande protagonista nella serata stellare di Trento: sono suoi, infatti, tutti i primi dieci punti della Dolomiti Energia, che poi comincia a coinvolgere gli altri giocatori, a partire da Niang. L’ingresso di Forray è da giocatore di infinita esperienza quale è: subito una tripla, poi una stoppata e infine altri due punti con un floater. Il vantaggio di Trento comincia a diventare importante dopo il 2/2 di Mawugbe (14-22). Nella seconda parte del primo quarto si mette in mostra anche Ellis, che chiude il parziale (18-24) con 6 punti e ben 4 rimbalzi. Trento, infatti, domina nella propria area contro una Badalona imprecisa (7/13 da due, 0/4 da tre nei primi dieci minuti) e pigra al rimbalzo (solo un rimbalzo offensivo).

Trento mantiene l’intensità alta anche nel secondo quarto, in cui risponde colpo su colpo a Badalona conservando un vantaggio importante (44-52). Ancora una volta, da evidenziare le giocate di Forray, autore di un ottimo assist per Mawugbe e della tripla a rispondere ai tre punti di Dotson che potevano ridare carica all’ambiente di casa.

Nel terzo quarto, le triple di Lamb e Cale permettono a Trento di conservare un vantaggio in doppia cifra, che aumenta a 15 punti dopo il canestro dall’arco di Ford a chiudere il parziale (61-76). Fino a quel momento, Ford aveva segnato appena due punti, ma diventa poi protagonista negli ultimi dieci minuti in cui segna altri dieci punti a suggellare il trionfo ospite. Tomic e Robertson avevano provato a scuotere Badalona con un paio di canestri veloci (73-85), ma invano.

Le pagelle: Cale superstar, Forray esperienza e qualità

Ecco, quindi, alcuni voti di serata ai protagonisti principali, a partire dai top.

MYLES CALE, 9: è il trascinatore assoluto della formazione italiana. In palla fin da subito, impressiona per la sua costanza di rendimento lungo tutti i quasi 25 minuti giocati. 21 i punti segnati questa sera, con il 4/6 dalla distanza e una prestazione perfetta a cronometro fermo (7/7). È anche il giocatore che subisce più falli, ben cinque, alla pari di Zukauskas. Dopo questa prestazione, ci si aspetta un rendimento dello stesso livello anche nelle ultime due partite, per provare a completare la rimonta sul sesto posto.

QUINN ELLIS, 8: 14 punti dalla panchina per il giocatore che colleziona più minuti per Trento (27). Sempre più maturo a fondamentale per questa squadra, ormai è una certezza. Voto alto anche per Saliou Niang: altro giocatore che sta crescendo sempre di più. Buon minutaggio (21 minuti) per il ventenne lombardo che assicura punti, presenza sotto canestro (sette rimbalzi di cui sei difensivi) e lucidità in attacco con 5 assist, proprio come Ellis.

TOTO FORRAY, 8: minutaggio ridotto (meno di nove minuti) ma impatto decisivo. Il veterano della squadra gioca poco ma tanto basta per aiutare i compagni a ritrovare la luce nei momenti critici. Comanda in termini di canestri e punti pesanti, dando il solito contributo in difesa e come assist man.

In una serata del genere, impossibile trovare dei flop tra le fila di Trento. Per Badalona, invece, spicca in particolare il rendimento negativo di Artem Pustovyi e Adam Hanga. Entrambi schierati titolari, non riescono a incidere mai nella partita, se non in negativo; il primo, inoltre, termina anzitempo la sua serata collezionando cinque falli quando mancano ancora nove minuti.

Risultati di serata e classifica Gruppo A

Bahcesehir College Istanbul (13V, 2P)* Dreamland Gran Canaria (10V, 5P) Hapoel Shlomo Tel Aviv (9V, 6P) ratiopharm Ulm (9V, 6P) Besiktas Fibabanka Istanbul (8V, 7P) Buducnost VOLI Podgorica (7V, 8P) Wolves Twinsbet Vilnius (7V, 8P) Dolomiti Energia Trentino (6V, 10P) Joventut Badalona (6V, 10P) Trefl Sopot (1V, 14P)

Risultati martedì 21 gennaio

Ore 18:00 – U-BT Cluj-Napoca – Turk Telekom Ankara 94-81

Ore 19:30 – Veolia Towers Hamburg – 7Bet-Lietkabelis Panevezys 84-77

Ore 20:30 – Joventut Badalona – Dolomiti Energia Trentino 86-100