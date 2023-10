Eurocup 2023/24: Trento sopravvive alla Telekom, vittoria all’overtime

La Dolomiti Energia Trento batte la Türk Telekom B.K. all’Overtime 101-96. Partita bellissima, sempre in equilibrio nonostante parziali e contro parziali. Baldwin MVP della partita con 28 punti per Trento, con Quin Ellis che si prende la scena nel tempo supplementare. Non basta un Addams da 25 punti alla Türk Telekom.

Primo quarto equilibrato con la squadra ospite che parte meglio con un parziale di 5-0, con la Dolomiti che ricuce subito lo strappo iniziale con Baldwin che firma da solo un parziale di 6-0 segnando un mini allungo di vantaggio. Contro parziale di 7-0 della Türk che chiude il primo periodo in vantaggio di tre lunghezze. Nel secondo quarto meglio Trento che inizia benissimo il secondo quarto arrivando al massimo vantaggio di +6. I padroni di casa riescono a tenere il vantaggio fino alla fine del secondo periodo, con gli ospiti però che rimangono attaccati, concludendo in vantaggio il primo tempo.

Nel terzo quarto Trento ritocca il massimo vantaggio toccando il +9, salvo poi farsi riprendere nel finale di tempo con Addams che trascina i suoi. Terzo parziale che si conclude sul 64 pari. Quarto quarto tirato e in cui succede di tutto. Trento prova di nuovo a scappare con Baldwin tornando a +7, ma Telekom torna subito a contatto con un 6-0 di parziale. Ultimi 5 minuti che iniziano col punteggio che dice 79-79, in cui si succedono sorpassi e controsorpassi. Nel finale viene annullato un canestro ad Addams a tre secondi dalla fine con la partita che termina 86-86 e si prolunga all’Overtime. Tempo supplementare che vede protagonista Ellis che sigla 7 punti su 15 dei padroni di casa trascinando la Dolomiti Energia Trento alla vittoria.