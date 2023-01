EuroCup 2022/23: domino Venezia contro Ulm, veneti vittoriosi 89-69

89-69 nel match tra Umana Reyer Venezia e Ratiopharm Ulm, partita valida per la decima giornata di EuroCup 2022/23. Grande vittoria dunque per l’Umana al Palasport Taliercio, che permette ai veneti di conquistare la sesta vittoria nel gruppo A.

La cronaca

In avvio di partita Venezia trova alcune difficoltà al tiro, con alcuni errori di Watt e Spissu. Ulm allora ne approfitta e con due triple si porta sullo 0-6 dopo due minuti di gioco. Venezia però è brava a reagire e nei successivi tre minuti realizza un 12-0 di parziale, prima pareggiando e poi portandosi avanti. A cinque minuti dal termine gli ospiti tuttavia riescono ad interrompere l’emorragia di punti, segnando due triple consecutive e portandosi nuovamente in parità. Nel finale di primo periodo Venezia però stacca nuovamente gli avversari, grazie alle giocate offensive di Spissu e Granger, chiudendo in vantaggio 23-17. Ad inizio secondo parziale Venezia parte forte, con grande voglia di aumentare il gap nel punteggio con gli avversari. Tessitori, Freeman e Parks infatti segnano diversi canestri dall’area e dall’arco, portando sul +16 Venezia dopo cinque minuti di gioco. La seconda pate di quarto è tutta di marca veneziana, con un Willis davvero preciso ed efficace a canestro. Ulm prova poi a reagire, con qualche buon canestro nel finale, ma le due squadre vanno a riposo sul 51-32.

Dopo l’intervallo lungo Venezia continua a macinare punti, mettendo ritmo e intensità sul parquet veneto. Willis e Bramos sono i più ispirati per i padroni di casa, davvero precisi con i tiri da tre punti. Ulm prova più volte ad accorciare, con i punti di Paul, ma Venezia risponde colpo su colpo e non permette agli avversari di riavvicinarsi. Anche il terzo quarto, dunque, si chiude in favore dei padroni di casa sul 71-50. Nell’ultimo quarto Venezia, complice il largo vantaggio accumulato, allenta un po’ la pressione difensiva, permettendo agli avversari di segnare diversi punti. In attacco però il ritmo dei padroni di casa non cala, sempre con Willis e Bramos tra i protagonisti. L’ultimo spicchio di match quindi è pura gestione per Venezia, che conquista la vittoria con il punteggio di 89-69.