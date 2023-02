Basket, ufficiali i convocati per Italia-Ucraina. Pozzecco: “Emozioneremo Livorno”

Sono stati resi noti ufficialmente i 12 convocati di Gianmarco Pozzecco per Italia-Ucraina, sfida valida per le qualificazioni alla Basket World Cup 2023 e che si disputerà a Livorno, nello spettacolare scenario di un Modigliani Forum tutto esaurito. Gli incontri saranno visibili live su Rai Sport, Eleven e Sky Sport. I due match sono importanti per migliorare il ranking in vista del sorteggio mondiale che determinerà i gruppi per la rassegna iridata in programma in Giappone, Indonesia e Filippine dal 25 agosto al 10 settembre. “Nel 1993 ho giocato a Livorno, ero un ragazzo e cercavo di affermarmi – ha raccontato Pozzecco durante la conferenza stampa tenutasi alla vigilia del match –. Giocai un’eccellente stagione, merito dell’accoglienza che mi fu riservata e per questo motivo Livorno resterà sempre nel mio cuore: sono trascorsi 30 anni, ma quello fu il momento più importante della mia carriera. Ho un ricordo bellissimo di questo posto, furono tre le figure che in particolare mi aiutarono: Dado Lombardi, Stefano Attruia e Michael Ray Richardson. Livorno è una città che emoziona, i miei ragazzi sanno fare altrettanto: ecco perché sono certo che ci attende una serata speciale. Noi siamo già certi di un posto al Mondiale mentre l’Ucraina si gioca gran parte delle sue chance ma noi faremo di tutto per onorare i principi dello sport dal momento che in ballo per un posto al Mondiale c’è anche la Georgia. Colgo l’occasione per fare i complimenti, anche a nome del mio staff, alla Germani Brescia per la vittoria della Coppa Italia ottenuta a Torino lo scorso weekend”.

I 12 AZZURRI CONVOCATI PER ITALIA-UCRAINA

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Umana Reyer Venezia)

#1 Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, EA7 Emporio Armani Milano)

#12 Diego Flaccadori (1996, 193, P, Dolomiti Energia Trentino)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Umana Reyer Venezia)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, EA7 Emporio Armani Milano)

#22 Giordano Bortolani (2000, 193, G, Tezenis Verona)

#24 Riccardo Moraschini (1991, 194, G/A, Umana Reyer Venezia)

#30 Guglielmo Caruso (1999, 208, A/C, Openjobmetis Varese)

#36 Riccardo Visconti (1998, 198, G, Carpegna Prosciutto Pesaro)

#40 Luca Severini (1996, 204, A, Bertram Yachts Derthona Tortona)

#53 Tomas Woldetensae (1998, 196, G/A, Openjobmetis Varese)