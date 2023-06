Basket, Trieste non rinnova il contratto al coach Legovich

Marco Legovich non sarà il capo allenatore della Pallacanestro Trieste per la stagione 2023/2024 di Serie A2. Lo ha comunicato la società. “Ringraziamo Marco per il suo lavoro, la sua passione e la sua dedizione, oltre che per la disponibilità dimostrata in queste settimane in cui ha atteso una nostra decisione che, seppur sofferta, è maturata nell’ambito del nuovo progetto sportivo”, afferma in una nota il presidente della Pallacanestro Trieste, Richard de Meo.

“La scelta che come società abbiamo compiuto oggi è molto difficile per tutti noi, ma è necessaria e deriva dal fatto che siamo consapevoli di dover affrontare in Serie A2 una sfida particolarmente complessa. La rinascita della Pallacanestro Trieste deve procedere attraverso questo passaggio e richiede in questa fase un head coach che possa contare su una lunga esperienza in panchina”. A oggi la società sta valutando una serie di profili italiani ed esteri per il ruolo di allenatore, per raggiungere una decisione il “prima possibile, auspicabilmente nella prima settimana di luglio”. A Legovich la Pallacanestro Trieste tutta augura, si legge nella nota, “con grande stima e affetto i più grandi successi sportivi”.