Dalla Spagna: è sfida tra Real Madrid e Milan per Arda Guler. E c’è anche il Barcellona

Il talento turco Arda Guler è uno dei pezzi pregiati di questo mercato: sul 18enne del Fenerbahce, da molti accostato addirittura a Lionel Messi, hanno messo gli occhi alcuni dei top club europei tra cui il Milan. La squadra rossonera da tempo è sulle sue tracce, ma ora rischia di vederselo sfilare dal Real Madrid. In Spagna il quotidiano Marca parla di un forte interesse del club blanco per Guler, seguito anche da Barcellona, Siviglia, Salisburgo e Lipsia. Insomma, la concorrenza è altissima. Secondo AS, la società blaugrana ha deciso di puntare fortemente sul fantasista. Deco, pronto a ricoprire l’incarico di nuovo direttore sportivo del Barcellona, vuole Guler come primo colpo.