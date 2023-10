Basket, Tortona passa su Tofas fuori casa: finisce 80-88 per la squadra di Ramondino

Si attendeva una risposta da Tortona in BCL, risposta arrivata su un campo ostico e difficile. Gli uomini di Ramondino avevano un compito difficile di giocare in casa di una squadra ostica come il Tofas, ma Tortona ha dimostrato in questa stagione che nella Champions League di basket ci sa parecchio fare e possa dire oggettivamente la sua.

Dopo lo storico esordio vincente contro Murcia, la trasferta contro il Tofas era insidiosa e piena di pericoli, come specificato anche dal coach degli italiani nei giorni precedenti. Tortona ha potuto contare su Baldasso (16 punti) e Daum (15 punti) i migliori in Turchia, che hanno fatto il bello ed il cattivo tempo nella difesa del Tofas. Nel primo quarto ha prevalso l’equilirio con le due squadre che non si sono scoperti: infatti i primi dieci minuti di gara si sono chiusi sul punteggio parziale di 16-21 per gli italiani. Nel secondo quarto è uscita tutta la forza da parte dei turchi che hanno inizato a bloccare, soprattutto Daum e ad essere prolifici in attacco: secondo quarto che si chiude con il parziale di 31 punti per i turchi e 22 per Tortona. Così si va all’intervallo, momento topico per Ramondino per rinfrescare le idee e tentare l’affondo nel secondo.

All’entrata in campo nel secondo tempo è tutto un altro Tortona, guidata da Baldasso e da Daum, che inizia ad inanellare canestri su canestri firmando il sorpasso che poi perdurerà fino alla fine del match. Il parziale del terzo quarto è 13 punti Tofas, ben 25 Tortona, Punti che sanno di sorpasso, ma non ancora di vittoria. Infatti, per arrivare alla vittoria, anch’essa storica c’era bisogno di un quarto quarto composto, da grande squadre. Ecco, fatto. Parziale di 20 punti pari, che significa seconda vittoria consecutiva, ma questa volta in trasferta per Tortona che si prende ora la testa del girone di Champions League.