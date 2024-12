Pesaro batte Piacenza a domicilio 77-74. Top scorer per gli ospiti King con 19 punto e 7 rimbalzi. In doppia cifra anche Bucarelli con 13 punti, Ahmad e De Laurentiis con 10 punti. A segno anche Parrillo e Petrovic, rispettivamente con 7 e 6 punti. Non bastano ai padroni di casa i 20 punti di Serpilli per evitare il sesto ko nelle ultime sette. Bene anche Bartoli con 14 punti, 6 rimbalzi e 7 assist. Forlì cade in casa della Fortitudo Bologna dopo un overtime 76-71. Per Bologna il migliore è Freeman con 24 punti e 8 rimbalzi. Doppia doppia pesante di Gabriel da 14 punti e 12 rimbalzi. Sfiora la tripla doppia Fantinelli con 10 punti, 8 rimbalzi e 9 assist. Non bastano a Forlì i 17 punti di Parravicini e i 15 di Chiaro che chiude la striscia di tre vittoria consecutive. Altro supplementare nella terza partita di giornata. Milano batte 81-79 Cividale. Alessandro Gentile è vintage con 33 punti, 10 rimbalzi e il 64% dal campo (14/22) e permette all’Urania di tornare a vincere dopo tre sconfitta in fila. In doppia cifra anche Cesana con 16 punti in uscita dalla panchina e Amato con 15 punti. Non bastano a Cividale i 26 punti di Redivo e i 16 di Miami per evitare il ko esterno.