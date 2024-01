Basket, Serie A2: Cremona vince su Casale Monferrato all’overtime

Cremona ha la meglio su Casale Monferrato nella prima partita della giornata, terminata ai tempi supplementari che hanno decretato la vincitrice per 110-103. Vittoria anche per Cividale, che però gestisce un ampio vantaggio nei confronti di Forlì e conclude avanti per 86-77. Vittoria su distanza conquistata da Trapani su Agrigento, in un match terminato 76-98. In casa, vince anche il Bologna, che batte Udine 68-54. La Blu Basket invece si arrende proprio in casa, piegata da Vigevano 68-90. Simile sorte anche per Latina, che perde in casa contro Roma per 88-94. Infine, l’ultima partita della giornata è quella tra Milano e Rieti, terminata con la vittoria ospite per 84-86.