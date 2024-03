Basket, Serie A2 2023/2024: Trapani passa a Nardò, Cantù asfaltata da Cividale

Prosegue la fase ad orologio di Serie A2

RISULTATI E CLASSIFICHE

Latina (Gruppo Verde) sorprende Cento (Gruppo Rosso) 69-65. Torna al successo la squadra laziale dopo quattro sconfitte in fila. Bene Parrillo con 16 punti e 3 rimbalzi e Romeo con 14 punti e 3 assist. In doppia cifra anche Mayfield con 11 punti e 5 rimbalzi. Non bastano ai padroni di casa i 13 punti dell’eterno Delfino. Cantù (Gruppo Verde) perde male a Cividale (Gruppo Rosso) 82-59. Sponda Cividale, 18 punti a testa per Lamb, Mastellari e Redivo, che confezionano la settima vittoria in fila del club friulano. Forlì (Gruppo Rosso) batte Cremona (Gruppo Verde) 78-61. Sono 19 per Johnson con 6 rimbalzi e 3 assist. In doppia cifra anche Cinciarini e Zampini con 12 punti a testa. Non bastano a Cremona i 14 punti di Tortu. Bologna (Gruppo Rosso) batte 80-63 Milano (Gruppo Verde) e si conferma al secondo posto. Conti chiude con 17 punti e 6 rimbalzi. Bene anche Panni (14+3+2) e Ogden (12+6). Trapani (Gruppo Verde) piega Nardò (Gruppo Rosso) 77-76. Doppia doppia clamorosa di Horton, che mette a referto 25 punti e 22 rimbalzi, oltre a 4 assist. Non bastano ai pugliesi i 35 punti di un super Smith per evitare la sconfitta. Trieste (Gruppo Rosso) ne fa 103 a Vigevano (Gruppo Verde). I friulani si diverto e mandano quattro giocatori in doppia cifra. Il migliore è Candussi con 26 punti e 8 rimbalzi. Sono 23 per Ferrero, 15 per Reyes e 14 per Brooks. Bertetti (12 punti) unico oltre i dieci punti degli ospiti. Verona (Gruppo Rosso) batte la Luiss Roma (Gruppo Verde) 89-77. Sono 23+7 rimbalzi e 4 assist per Buva. 17 punti, 5 rimbalzi e 4 assist per Udom. Non bastano alla selezione universitaria i 26 punti con 4 assist di Sabin.