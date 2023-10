Basket, Serie A2 2023/2024: successi di Torino e Rieti. Bene anche Udine, cade Trieste

Tutto facile per Udine che, nel match valevole per la terza giornata del girone rosso campionato di Serie A2 2023/2024, spazza via Chiusi con un netto 78-60 e torna momentaneamente al comando della classifica. A sei punti ci sono anche l’UCC Assigeco Piacenza, che batte 87-72 l’UEB Gesteco Cividale, e Trieste che invece viene sconfitta ai supplementari da Sella Cento per 94-89. L’overtime premia anche la RivieraBanca Basket Rimini, che la spunta per 73-71 nei confronti della Tezenis Verona.

Per quanto riguarda il girone verde, invece, arriva un importante successo del Real Sebastiani Rieti, che si sbarazza con un secco 90-70 della Benacquista Assicurazioni Latina, mentre la Reale Mutua Torino batte la Gruppo Mascio Treviglio mediante lo score di 84-63. Colpo in trasferta della Wegreenit Urania Milano, che liquida 81-100 la Elachem Vigevano 1955.