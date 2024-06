Basket, Serie A1 finale Scudetto 2024: Olimpia Milano vince all’overtime, Virtus Bologna perde gara-1 in casa

Grandi emozioni e incertezze in gara-1 della finale Scudetto della Serie A1 2023/2024. L’Olimpia Milano ha immediatamente sovvertito il fattore campo, andando a vincere 75-86 sul campo della Virtus Segafredo Bologna dopo un tempo supplementare. Un successo pesantissimo per l’EA7 Emporio Armani di Ettore Messina, capace di resettarsi dopo un primo tempo a dir poco complicato. Mattatore assoluto Shevon Shields, che con 25 punti in 27 minuti trascina i suoi al successo. Bene anche Napier a quota 21, mentre a Bologna non bastano i 16 punti di Shengelia e i 14 di Belinelli e Cordinier per evitare una sconfitta davvero dolorosa. Appuntamento a sabato sera per gara-2, sempre nel capoluogo emiliano.

La cronaca – Si segna poco fin dai primissimi minuti, con Belinelli che firma il primo break in favore di Bologna sul punteggio di 8-4. Un parziale da 6-0 in favore della Virtus costringe Messina al primo timeout, con l’Olimpia che sembra soffrire la difesa dei padroni di casa. Shengelia appare molto ispirato tra gli emiliani e così alla conclusione del primo quarto il tabellone dice 19-14 in favore della Virtus. In avvio di secondo quarto le triple di Abass e Shengelia valgono il +11 sul 25-14, poi Milano dopo oltre tre minuti ritrova la via del canestro con Melli e Hines che riportano l’Olimpia a -6. Dall’altra parte Belinelli fatica a decollare (0/5 da tre), con la Virtus che sembra non sfruttare un primo tempo molto difficile degli avversari. Le due squadre vanno così all’intervallo lungo sul punteggio di 33-25 per Bologna, con Milano che peggiora nettamente i 30 punti che finora erano il peggior rendimento offensivo della stagione a metà partita.

Al rientro in campo, il terzo quarto inizia con ben altro piglio per Milano che nei primi cinque minuti piazza un parziale da 11-3 con cui pareggia i conti sul 36-36. Le difficoltà per Bologna proseguono e l’Olimpia arriva anche sul 36-41, ma nel momento di maggior difficoltà per la Virtus si scalda la mano di Marco Belinelli che prova a tenere a galla i suoi con un paio di triple. Gli ultimi minuti del terzo periodo sono però tutti di Shavon Shields, che completa un quarto da 11 punti con la tripla sulla sirena che vale il 48-54 in favore dell’EA7 Emporio Armani.

L’ultimo quarto vede la pronta reazione della Virtus, con un 5-0 firmato da Belinelli e Lundberg che costringe subito Messina al timeout sul 53-54. Milano torna a +5 con Hall, ma gli ultimi minuti vedono una tensione altissima e da una parte e dall’altra. Bologna inizia l’ultimo minuto in vantaggio 68-65, ma l’Olimpia trova una clamorosa tripla di Napier per il 68-68 che alla fine vale l’overtime dopo la stoppata di Pajola sullo stesso Napier. Il supplementare però si rivela un monologo dell’Olimpia Milano, trascinata da tre triple consecutive di uno straordinario Shields. La Virtus non entra praticamente in campo e alla fine il risultato finale recita addittura +11 in favore degli uomini di Ettore Messina che si prendono così subito il fattore campo. Tra 48 ore la replica alla Segafredo Arena prima di trasferire la serie Scudetto all’ombra del Duomo.