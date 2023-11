Basket Serie A1 2023/24: torna a vince Sassari contro Trento. Bene anche Pesaro e Brescia

E’ stato il pomeriggio della Serie A di basket che ha dato molti verdetti interessanti. Sicuramente primo fra tutti quello del ritorno alla vittoria di Sassari che in casa contro Trento ha dato prova di una prestazione importante e ha dimostrato di essere una squadra dal bagaglio qualitativo molto alto. Nella vittoria contro Trento protagonisti indiscussi sicuramente Charalampopoulos e Gombauld che hanno guidato alla grandissima gli altri ragazzi di Sassari. Solo il primo quarto è stato veramente equilibrato con Trento, poi è stato dominio sardo che adesso ha l’obiettivo di salire le correnti della classifica.

Si è parlato ed è passato in rassegna anche il match fra Pesaro e Tortona. Partita delicatissima ed equilibratissima, vissuta al cardiopalma fino alla fine. In tutti i quarti le squadre hanno risposto colpo su colpo, con Bamforth, Visconti e Totè che hanno guidato alla grande prima la rimonta di Pesaro e poi nell’ultimo quarto, con due minuti di show da parte di Totè, il definitivo sorpasso che ha fatto termianare la partita per 96-92 a favore di Pesaro.

In serata, invece, è stato il turno di Brescia e Cremona. Nel match sicuramente il Brescia si è contraddistinto per un maggiore qualità in campo. Qualità che, infatti, ha premiato, i biancoblu che grazie alle prestazioni da parte di Christon e Cournooh e nel primo tempo anche il nostro Della Valle. A Cremona non basta una grande prestazione da parte di Zegarowski. Finisce 84-75 per i padroni di casa: queste le emozioni del match.