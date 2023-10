Basket, Serie A1 2023/2024: Weems trascina Tortona alla vittoria, Varese ko

Si è chiuso il posticipo della terza giornata Serie A1 di Basket con la partita tra Varese-Tortona, terminata con la vittoria degli ospiti in volata. 78-80 il punteggio in favore della Bertram, che vince una partita molto equilibrata e tirata fino alla fine all’Ytelium di Varese. Prima parte di gara, che ha visto nel primo quarto Varese provare l’allungo con uno scatenato Hanlan, con la Bertram che grazie alla qualità dei suoi esterni e ai tanti rimbalzi offensivi è rimasta in scia chiudendo anche il primo quarto in vantaggio di un solo punto. Secondo quarto che ha visto una bella partenza degli ospiti che firmano un parziale di 14-2 nella prima parte di frazione, ma una ripresa dei padroni di casa che riacciuffano e superano gli avversari nel punteggio, salvo poi sbagliare l’ultima rimessa del quarto con Obashoan che ne approfitta per segnare sulla sirena e riportare in vantaggio Tortona di una sola lunghezza all’intervallo.

Terzo quarto che ha un monologo simile al secondo quarto, ma a parti invertite. Prima frazione di quarto decisamente a favore di Varese che raggiunge il massimo vantaggio della partita sul +7, con la Bertram che si aggrappa a Weems nella seconda metà di quarto per rimontare e riportarsi sopra nel punteggio. Ultimo quarto, come facile immaginare, molto emozionante. Tortona sembra portare la partita dalla sua parte definitivamente, tirando tanti tiri liberi e muovendo lo score, con i padroni di casa che sembravano uscire mentalmente dalla partita. Nel finale succede di tutto: Hanlan pareggia la partita quasi allo scadere con la tripla del 77-77. Weems dopo il timeout segna quello che alla fine sarà il canestro decisivo, ovvero, la tripla del 77-80. Hanlan con tre tiri liberi ha l’occasione di portare la partita all’overtime ma sbaglia il primo e, dopo aver siglato il secondo che fissa il punteggio finale sul 78-80, sbaglia apposta l’ultimo libero per provare a guadagnarsi un extra possesso finale, che però dopo una contesa a rimbalzo finisce fuori, col tempo che scade. Dopo una lunga revisione per decretare che la partita sia ufficialmente finita, gli arbitri sanciscono la fine del match. Vince Tortona 78-80.