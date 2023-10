Basket, Serie A1 2023/2024: Pesaro reagisce ma cede al supplementare, Scafati vince 107-103

La VL Pesaro rimonta e si illude, ma alla fine deve arrendersi 103-107 contro Scafati nella 4^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Sul parquet della Vitrifrigo Arena la squadra di casa completa la rimonta dal -24 dopo un primo quarto disastroso, ma la reazione degli uomini di Sacripanti risulta decisiva nel supplementare. Miglior realizzatore è Kruize Pinkins, che chiude con 33 punti, 8 rimbalzi e 2 assist. Doppia cifra anche per i connazionali Gerald Robinson (16) e David Logan (15), mentre Riccardo Rossato si ferma a quota 15. In casa Pesaro non basta l’ottima prestazione di Leonardo Totè che trova 29 punti e 7 rimbalzi. Bene anche Matteo Tambone (19 punti e un 4/5 da tre) e Valerio Mazzola (15 punti).

L’avvio è a senso unico. L’equilibrio regge fino all’8-11, poi è un monologo di Scafati a generare qualche perplessità nel pubblico di casa. La Givova Basket mette in fila 21 punti per il momentaneo +24 che costringe Buscaglia a chiamare il time out. Una reazione timida c’è con due triple consecutive di Bamforth e Visconti, ma a fine primo quarto si va sul +20 Scafati con Rossato già in doppia cifra. Gli equilibri cambiano solo parzialmente prima dell’intervallo. Pesaro reagisce portandosi anche sul -12, ma all’intervallo è di 17 il margine. All’intervallo i dati condannano i padroni di casa che fanno registrare solo tre triple a segno su tredici tentate. Leonardo Totè sembra il primo a crederci: chiude il primo tempo a ridosso della doppia cifra e sembra il più brillante in casa Pesaro. Nel terzo quarto una tripla di Tambone sembra dare il via alla reazione, ma Pinkins ristabilisce subito il +17. Pesaro comunque accorcia, affidandosi a Totè e Tambone e portandosi sul -9. Il 26enne veneto in particolare si presenta all’ultimo quarto con 19 punti in tabellino, determinanti per regalare il -6 a Pesaro in un parziale da 31-20 per i padroni di casa.

La luce si spegne in casa Scafati, che vede abbassarsi drasticamente le sue percentuali al tiro. E Pesaro ne approfitta completando la rimonta dal -24 sul 68-68. A salire in cattedra è Valerio Mazzola che trascina i suoi, in un momento in cui la tensione alle stelle si traduce in gran precisione al tiro. Tripla dopo tripla, Pesaro sale sul massimo vantaggio di +6. Scafati però è ancora viva e trascina il verdetto al supplementare. Qui è la formazione ospite ad approcciare con più lucidità fino al -8. Totè è l’ultimo a smettere di crederci, ma stavolta l’impresa non riesce. Finisce 103-107. “Abbiamo vinto una partita importante e ce ne torniamo a casa con soddisfazione”, le parole di Sacripanti.