Basket, Serie A1 2023/2024: Brescia vince ancora, Treviso ko 99-71

Brescia schianta Treviso in trasferta 99-71 nel match valido per la seconda giornata di Serie A1 di basket 2023/2024. La squadra di Magro, dopo un avvio coraggioso dei padroni di casa, domina gli ultimi due quarti arrivando all’ultima frazione avanti di quasi venti lunghezze. Partita offensivamente perfetta di Brescia, che manda ben sei giocatori in doppia cifra. Il migliore è Petrucelli con 18 punti e 5 rimbalzi. Bene anche Christon, Massinburg, in uscita dalla panchina, e Della Valle con 15 punti a testa. Sfiora la doppia doppia Bilan, che ne mette 17 con 9 rimbalzi. Ottimo apporto da subentrato anche di Burnell con 10 punti, 5 rimbalzi e 3 assist. Non bastano ai padroni di casa i 17 punti di Bowman. Seconda vittoria su due per la squadra di Magro, che, per questa notte, sarà prima in vetta in solitaria in attesa delle partite di domani. Per i ragazzi di Vitucci, invece, seconda sconfitta su due e ultimo posto in classifica. Nella prossima giornata Brescia ospiterà Napoli il 15 ottobre alle 17, mentre Treviso volerà a Sassari per la sfida in programma il 14 ottobre alle 19:30.

RISULTATI E CLASSIFICHE

LA CRONACA

Treviso che parte con Allen, Booker, Harrison, Paulicap e Young. In panchina Bowman, Camara, Faggian, Mezzanotte, Scandinuzzi, Torresani e Zanelli. Brescia con Della Valle, Petrucelli, Gabriel, Christon e Bilan. In panchina Akele, Burnell, Cobbins, Cournooh, Massinburg, Porto e Tanfoglio.

Avvio di primo quarto a marce alte per entrambe le squadre, che si trovano 5-5 dopo poco più di un minuti. Il primo parziale arriva sul 9-9 con Brescia che sfrutta le due palle perse in fila di Treviso per salire sul 9-16 poco dopo metà quarto costringendo Vitucci al timeout. Bene anche le seconde linee della squadra di Magro con Massinburg che firma il canestro del 15-24 al 10′. Tante palle perse per Treviso, che chiude il quarto con soli 10 tiri effettuati. Sono 18 quelli di Brescia, che ha a referto un perfetto 4/4 dall’arco. In ripresa i padroni di casa nel secondo quarto con la tripla di Zanelli del 21-26 che costringe coach Magro a fermare il gioco dopo due minuti. Scatenato Bowman, che con tre canestri in fila riporta i suoi sul 28-28. Dopo l’antisportivo di Burnell, Faggian va in lunetta e porta Treviso in vantaggio sul 30-28. Prosegue il parziale a favore della NutriBullet, che con 18 punti in neanche metà quarto si trova avanti 33-28. Brescia torna a macinare in fase offensiva e in meno di un minuto mette a referto un parziale di 12-0, grazie a un Massinburg da 11 punti con 3/3 da tre, per un pesante 33-40 a 4 dalla fine. Continua a produrre gioco la panchina di Brescia, che va all’intervallo lungo avanti 36-45. Sponda Treviso bene Bowman con 10 punti. Nel terzo quarto gli ospiti trovano il massimo vantaggio sul 43-57 con tre giocatori già in doppia cifra, Christon, Massinburg e Petrucelli. Brescia contiene i tentativi di rimonta di Treviso e negli ultimi minuti sfrutta un indemoniato Della Valle, tre triple nel solo terzo periodo, per arrivare alla quarta frazione avanti di 16 sul 58-74. Nel quarto quarto Treviso non riesce a rientrare e Brescia non deve fare altro che controllare i quasi 20 punti di margine per vincere la seconda partita su due in campionato.