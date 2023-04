Basket, Serie A1 2022/2023: Virtus Bologna ko contro Trieste, successo per Trento

Trieste rialza la testa. Dopo tre sconfitte consecutive nelle ultime tre gare, la formazione di Legovich batte i capolisti della Virtus Bologna nella ventiquattresima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket conquistando tre punti importantissimi che gli consentono di allontanarsi dalla zona retrocessione salendo a quota 20. Non un bel momento per la squadra di Scariolo, costretta a dire addio ai playoff dell’Eurolega nei giorni scorsi dopo quattro sconfitte consecutive.

Trieste avanti sul 7-4 all’inizio del primo quarto, ma la Virtus trova il sorpasso sul 7-8 e allunga sul 10-20, chiudendo il parziale sul 16-20. Nuovo allungo Bologna nel secondo quarto, dove arriva sul +12 sul 20-32, ma grande finale di parziale dei triestini che riescono ad agganciare gli avversari e andare all’intervallo in perfetta parità sul 45-45. Padroni di casa in vantaggio sul 49-45, sorpasso Virtus sul 50-53 ma controsorpasso e allungo Trieste sul 60-53, con la formazione di coach Legovich che difende il vantaggio e chiude sul 64-59 il terzo quarto. Grande battaglia nell’ultimo parziale, deciso sul finale da quattro punti consecutivi per i padroni di casa che chiudono sull’80-78.

Nessun problema, invece, per Trento, che batte Pesaro alla Vitrifrigo Arena. Ospiti sempre avanti dal 2-2 del primo quarto fino alla fine del match, chiuso sul 70-84. La formazione di Molin torna dunque a vincere dopo tre sconfitte consecutive nelle ultime partite in campionato, conquistando punti importanti in ottica playoff.