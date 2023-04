Basket, Serie A1 2022/2023: Varese batte Scafati e vede la salvezza

Vittoria fondamentale per Varese in ottima salvezza. La squadra di coach Brase ha battuto 95-81 Scafati nella ventinovesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket raggiungendo quota 22 punti in classifica e agganciando proprio la formazione di coach Sacripanti insieme a Treviso e Basket Napoli. Ross miglior marcatore con 33 punti.

LA PARTITA – Varese prende subito il largo dal 6-7 al 16-7 e allunga ancora dal 16-9 al 24-9, chiudendo il primo quarto avanti di ben sedici punti sul 32-16. Reazione Scafati nel secondo quarto, dove accorcia dal 37-19 al 37-32 arrivando a soli cinque punti di distanza, ma prima dell’intervallo i padroni di casa tornano sul +11 (46-35) e chiudono con nove punti di vantaggio sul 46-37. Terzo quarto equilibrato, con un parziale di 23-20 che ha permesso a Varese di allungare sul +12 chiudendo sul 69-57. I padroni di casa hanno poi difeso il vantaggio nell’ultimo quarto chiudendo i conti sul 95-81.