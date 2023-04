Basket, Serie A1 2022/2023: Trento passeggia su Trieste, vittoria pesante per Reggio Emilia

Oggi si sono giocati i match validi per la 25ª giornata di Serie A1 di basket 2022/2023. Trento domina contro Trieste e vince 85-68 trovando la seconda vittoria in fila in campionato. Ottima prova di Spagnolo che mette a segno 19 punti e 4 assist e del solito Flaccadori con 13 punti 3 rimbalzi e 2 assist. Non bastano a Trieste i 23 punti di Bartley, top scorer dell’incontro, per evitare la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite. La squadra di Molin sale a 13 vittorie e 12 sconfitte in 7ª posizione con una vittoria di margine su Venezia e Pesaro. Trieste resta ferma a 10 vittorie e 15 sconfitte all’11° posto.

Vittoria importantissima in zona retrocessione per Reggio Emilia, che vince in casa di Varese 85-81. Seconda vittoria in fila, quarta nelle ultime cinque partite, per la squadra di coach Sakota che continua la risalita uscendo dalla zona calda di classifica salendo a 9 vittorie e 16 sconfitte scavalcando Scafati e Verona. Ottima prova per gli ospiti di Hopkins con 17 punti e 6 rimbalzi e di Cinciarini che mette 14 punti accompagnati da 13 assist e 6 rimbalzi. Non bastano ai padroni di casa i 21 punti di Ross. Varese resta ferma al 5° posto a 14 vittorie e 11 sconfitte in piena zona playoff.