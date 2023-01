Basket, Serie A1 2022/2023: Sassari si fa rimontare 12 punti nell’ultimo quarto e perde con Brescia all’overtime

Brescia vince all’overtime contro Sassari 94-92 nella prima giornata del 2023 di Serie A1 2022/2023. La squadra di Bucchi si butta via e si fa rimontare dagli ospiti un vantaggio di 12 punti a inizio quarto quarto e trova il secondo k.o in fila in campionato. Top scorer dell’incontro Jones, con 21 punti, che non basta a Sassari per evitare la sconfitta. Sponda Brescia bene Taylor con 18 punti e Della Valle con 18 punti 3 rimbalzi e 6 assist. Terza vittoria in fila per Brescia, 2 in Serie A e 1 in Eurocup, che si inserisce nel quintetto di squadre a 7 vittorie e 6 sconfitte composto da Trento, Pesaro, Venezia, Varese e proprio Brescia. Sassari resta ferma a 5 vittorie e 8 sconfitte con una vittoria di margine sulla zona retrocessione. Nella prossima giornata la squadra di Bucci sarà obbligata a vincere nella trasferta di Reggio Emilia contro la Reggiana, ultima in classifica con 3 vittorie e 10 sconfitte. Brescia che proverà a dare continuità al buon momento di forma in casa contro Trento.

Primo quarto molto equilibrato con continui cambi di leadership. Sassari va avanti per poi farsi recuperare nel finale chiudendo il primo periodo sotto di 4 sul 17-21. Sponda Brescia bene Cournooh dalla panchina con 5 punti e Della Valle con 6 punti e 2 assist. Stephens tiene a galla Sassari con 5 punti e 2 rimbalzi.

Nel secondo quarto Sassari è costretta a inseguire. La squadra di Bucchi non riesce a impensierire Brescia e chiude il primo tempo in svantaggio di 4 punti sul 40-44. Bene in difesa i ragazzi di Magro che riescono a contenere gli attacchi di Sassari meritando il vantaggio all’intervallo lungo. Massinburg entra in partita e chiude con 9 punti e 2 assist. Kruslin dalla panchina tiene in scia i padroni di casa.

Nel terzo quarto si sveglia Sassari che a metà periodo piazza un parziale di 18-6 andando al quarto quarto avanti di 12 sul 69-57. Grande quarto in fase offensiva per la squadra di Bucchi che mette a segno 29 punti, 63% al tiro con l’80% da 2 punti e il 44% dall’arco.

Nel quarto quarto Brescia rientra subito con un parziale di 8-0 portandosi a -4 sul 69-65 a 6 minuti dalla fine. La squadra di Magro trova il sorpasso e mantiene il vantaggio fino agli ultimi possessi dell’incontro. Sassari trova il canestro del pareggio allo scadere e si guadagna l’overtime.

Nell’overtime Brescia si mette subito al comando delle operazioni andando avanti sul 90-86. Sassari prova a rientrare ma non riesce ad evitare il k.o.