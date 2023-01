Basket, Serie A1 2022/2023: Brindisi batte Trento e si avvicina alla zona play off

Brindisi batte 78-68 Trento in trasferta nella prima giornata del 2023 di Serie A1 2022/2023. La squadra di Vitucci va in vantaggio nei primi minuti del match e vi resta fino alla fine tornando a vincere dopo due sconfitte consecutive. Top scorer dell’incontro Burnell con 18 punti e 8 rimbalzi seguito da Bowman con 16 punti e 4 rimbalzi. Non bastano a Trento i 16 punti con 15 rimbalzi di Atkins per evitare la seconda sconfitta casalinga della stagione. Si avvicina alla zona playoff la squadra di Vitucci che aggancia Brescia in 8^ posizione. Flaccadori e compagni restano fermi in 4^ posizione on 7 vittorie e 6 sconfitte.Nella prossima giornata Trento giocherà in trasferta a Brescia. Brindisi tornerà a giocare in casa contro Varese.

Primo quarto in cui Brindisi parte meglio e mette in discesa i primi 10 minuti con un parziale di 7-0. Trento entra in partita ma non riesce a recuperare i punti persi nei minuti iniziali chiudendo il primo quarto sotto di 5 lunghezze 14-19. Troppe palle perse dalla squadra di Molin, 4 a fronte dell’unica palla persa da Brindisi.

Nel secondo quarto si lotta punto a punto con la squadra di Vitucci che riesce a mantenere a distanza Trento andando all’intervallo lungo in vantaggio di 8 punti sul 28-36. Altre 4 palle perse per i padroni di casa che aumentano il loro dato a 8 totali nel solo primo tempo. Sponda Brindisi bene Reed con 8 punti e Etou con 7 punti e 6 rimbalzi. Crawford e Ladurner tengono a galla Trento con 6 punti a testa.

Terzo quarto con Brindisi che trova il massimo vantaggio sul 32-42. Trento si riavvicina in due possessi mettendo dentro le prime due triple del match tornando a -4 sul 38-42. Quando il match sembra girare verso la squadra di Molin, Brindisi piazza un parziale di 10-1 allungando sul 39-51. I ragazzi di Vitucci vanno al quarto quarto con 8 punti di vantaggio sul 53-45.

Nel quarto quarto Brindisi trova il massimo vantaggio dopo pochi minuti segnando due triple consecutive allungando di 13 punti sul 46-59. Trento si riavvicina fino al -4 ma non riesce a recuperare Brindisi perdendo la seconda partita in fila.