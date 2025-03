Si ferma la capolista. Dopo quattro vittorie consecutive, Trapani cade a Sassari 92-80 nel match di apertura della 24^ giornata di Serie A 2024/2025. Partita in crescendo dei sardi, che ribaltano il vantaggio iniziale dei siciliani e conducono la sfida dal secondo quarto fino alla sirena. Prova quasi perfetta di Brian Fobbs, che mette a referto 22 punti e 2 assist con un solo errore dal campo (6/7). 20 punti per Eimantas Bendzius e 10 con 5 assist per Justin Bibbins. Contributo dalla panchina decisivo da parte di Aleassandro Cappelletti (15 punti+3 rimbalzi+5 assist) e Giovanni Veronesi (13 punti). In doppia cifra anche Rashawn Thomas (10 punti+9 rimbalzi). Soli tre giocatori oltre i dieci punti per Trapani. Justin Robinson ultimo a mollare con 17 punti, 3 rimbalzi e 8 assist. 10 a testa per JD Notae e Langston Galloway. 8 punti per Amar Alibegovic, futuro avversario dell’Italia agli Europei di settembre con la sua Bosnia ed Herzegovina, e per John Petrucelli. La formazione di Repesa resta dunque ferma a 34 punti. Grande occasione per la Virtus Bologna e l’Olimpia Milano. Sia le V Nere che l’EA7 si trovano al secondo posto con 32 punti e con una vittoria andrebbero ad agganciare Trapani in vetta. Bologna ospiterà Reggio Emilia lunedì alle 19.45. Milano volerà in trasferta a Napoli sempre lunedì (ore 20.30). Prosegue la striscia positiva di Sassari che vince la terza in fila e sale a quota 20 punti. Tanti gli 8 punti di ritardo dalla zona playoff (Trieste) per la Dinamo, che allunga a +8 sulla zona retrocessione (Varese).

La classifica aggiornata

Trapani Shark 34pt (17V, 6P) Virtus Segafredo Bologna 32pt (16V, 7P) EA7 Emporio Armani Milano 32pt (16V, 7P) Germani Brescia 32pt (16V, 7P) Dolomiti Energia Trentino 32pt (16V, 7P) Pallacanestro Trieste 28pt (14V, 9P) UNAHOTELS Reggio Emilia 28pt (14V, 9P) Bertram Derthona Tortona 28pt (14V, 9P) Umana Reyer Venezia 26pt (13V, 10P) Banco di Sardegna Sassari 20pt (10V, 14P) Nutribullet Treviso Basket 18pt (9V, 14P) Napoli Basket 12pt (7V, 16P) Givova Scafati 12pt (6V, 17P) Vanoli Basket Cremona 12pt (6V, 17P) Openjobmetis Varese 12pt (6V, 17P) Estra Pistoia 10pt (5V, 18P)

La 24^ giornata

Sabato 29 marzo

Ore 20:00 – Banco di Sardegna Sassari – Trapani Shark 92-80

Domenica 30 marzo

Ore 16:30 – Openjobmetis Varese – Givova Scafati

Ore 17:30 – Vanoli Basket Cremona – Nutribullet Treviso Basket

Ore 18:15 – Dolomiti Energia Trentino – Germani Brescia

Ore 19:00 – Estra Pistoia – Pallacanestro Trieste

Ore 20:00 – Umana Reyer Venezia – Bertram Derthona Tortona

Lunedì 31 marzo

Ore 19:45 – Virtus Segafredo Bologna – UNAHOTELS Reggio Emilia

Ore 20:30 – Napoli Basket – EA7 Emporio Armani Milano