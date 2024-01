Basket, Serie A: l’Olimpia Milano vince col brivido con Tortona, facile successo per Napoli su Pesaro

Nel sedicesimo turno di Serie A trova il successo l’Olimpia Milano, che supera 83-82 una coriacea Bertram Tortona solo nel finale. In chiusura di un primo tempo piuttosto equilibrato trova l’allungo la formazione biancorossa, che beneficia di un ottimo impatto dalla panchina di Caruso e Bortolani. La squadra di De Raffaele però non molla e rimane sempre a contatto grazie alle triple di Strautins e all’energia sotto canestro di Thomas. Nell’ultimo quarto Melli prende per mano la sua squadra e insieme a Napier propizia un parziale che porta l’Olimpia avanti apparentemente in maniera definitiva, sul +8 a 2′ dalla fine. Tortona è stoica e rimonta ancora, mettendo addirittura la testa avanti a 36″ dalla fine grazie alla tripla in transizione di Ross, che suggella una striscia di 9-0 in poco più di un minuto. Dall’altra parte però Hall trova il layup decisivo e consegna la vittoria a Milano. Mvp del match Nicolò Melli, che chiude con 23 punti e 8 rimbalzi. 14 a testa invece per Hall e Napier. Dall’altra parte non bastano i 23 di Thomas, seguito in doppia cifra anche da Ross con 17, Strautins e Candi a quota 11 e Weems con 10.

Nella gara delle 18.30 la GeVi Napoli batte agevolmente la Carpegna Prosciutto Pesaro con il punteggio di 93-75. L’inizio è equilibrato, ma come già successo altre volte in questa stagione la squadra marchigiana si scioglie completamente nel secondo quarto. I campani ne approfittano e scappano via sul +16 all’intervallo grazie a Ennis e Markel Brown. Nella ripresa Napoli prosegue a macinare triple e arriva a sfiorare i 30 punti di vantaggio, con Pesaro che non ha più benzina nel serbatoio per contrastare le folate della squadra di casa. Finisce 93-75 con gli ospiti che riescono a rendere meno amaro il passivo negli ultimi minuti grazie alle seconde linee. Top scorer dell’incontro Brown con 17 punti, seguito da Pullen a 15, Ennis e Lever a 13 e Zubcic a quota 11. Per la formazione di Sacchetti firmano 15 punti a testa Totè e Ford, mentre Bluiett si ferma a 14.