Cremona ferma Trapani 85-80, nella partita valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025. I siciliani perdono la leadership della classifica, cedendo a Trento, vincitrice contro Varese per 92-79. Nel corso della giornata, Reggio Emilia ha vinto contro Treviso per 94-90, mentre Venezia ha superato Napoli 91-68. Successo su misura per Brescia, che contro Trieste la spunta per 93-90. Infine, Bologna vince su Tortona per 98-66.

TREVISO-REGGIANA

La Reggiana vince su Treviso per 90-94, in una partita terminata solo all’over time. Treviso domina il primo quarto, lasciando la squadra ospite ad inseguire. Dopo appena dieci minuti in campo, i padroni di casa sono in vantaggio per 26-18. Nel corso del secondo quarto, le distanze rimangono immutate, con entrambe le formazioni che inanellano ventidue punti ciascuna. Al termine del primo tempo del match, il tabellone vede Treviso in vantaggio 48-40. Al rientro in campo, la Reggiana aumenta i giri del motore, mettendo alle strette gli avversari. Treviso rimane al comando, ma a soli dieci minuti dalla sirena conclusiva, gli avversari sono alle spalle per un solo punto. Il risultato è di 60-59. L’ultimo parziale del tempo regolamentare si svolge in grande equilibrio: Treviso ottiene 17 punti, gli ospiti uno in più. Dopo quaranta minuti, il punteggio è fermo sul 77-77. La partita prosegue, è tempo di over time. Nel corso della frazione aggiuntiva, la Reggiana mette la freccia e conquista un vantaggio vitale, che vale il 90-94 conclusivo.

VENEZIA-NAPOLI

Venezia supera Napoli in scioltezza e vince per 91-68. Il primo parziale vede i lagunari ottenere il comando, con Napoli che insegue a un solo possesso di distanza. La formazione ospite rimane alle calcagna di Venezia e il quarto di apertura si conclude per 18-16. Nel corso del quarto successivo, i veneziani alzano il ritmo della partita, lasciando Napoli all’inseguimento. I partenopei rimangono lontani dai rivali e al momento dell’intervallo il risultato è di 40-30. Le distanze si dilatano durante il terzo quarto, con Venezia che inanella 35 punti, mentre gli ospiti ne mettono a segno solo 17. Con ancora dieci minuti da spendere sul parquet, i padroni di casa sono in vantaggio per 75-45. L’ultimo quarto vede Venezia rimanere al largo. Napoli trova il canestro 23 volte, i veneziani solo 16, ma il gap tra le due squadre è troppo esteso perché i campani possano accorciarlo. La partita termina 91-68.

VARESE-TRENTO

Trento vince in trasferta e batte Varese per 79-92. Il match si apre con un primo quarto equilibrato. Le due squadre lottano punto a punto e dopo dieci minuti il risultato è incollato sul 25-25. Durante il secondo parziale, Trento dà uno strappo decisivo, avanzando di diverse lunghezze. Varese si trova invece in difficoltà e se gli ospiti ottengono 27 punti, la squadra di casa ne colleziona solo tredici. Si va a riposo sul 38-52. Al ritorno in campo dopo l’intervallo, Trento rimane al largo, con Varese ancora all’inseguimento. A soli dieci minuti dal termine del match le due squadre sono separate da quasi venti punti, con il punteggio sul 57-74. Nel finale i trentini gestiscono il proprio vantaggio, senza lasciare avvicinare gli avversari. La sirena conclusiva ferma il gioco sul 79-92.

BRESCIA-TRIESTE

Brescia ha la meglio su Trieste per 93-90. Nel corso del primo quarto, i padroni di casa ottengono il comando della partita, allungando di alcuni possessi. Al termine del parziale di apertura, il punteggio è di 29-23. Il secondo quarto vede Brescia rimanere in vantaggio, ma di appena tre punti. Trieste, infatti, si dimostra un ostico avversario e insegue a distanza ravvicinata gli avversari. Le due squadre vanno a riposo sul 50-47. Il terzo quarto segue un copione simile a quello visto nella frazione precedente, con il match che si fa ancora più equilibrato. Trieste firma un’ottima prestazione, raggiungendo gli avversari e poi mettendo la freccia per concludere il parziale sul 67-68. Nel corso del quarto finale, Brescia rimette la testa avanti, riuscendo a rimanere in vantaggio fino alla sirena conclusiva. I padroni di casa la spuntano su misura per 93-90.

TORTONA-BOLOGNA

Bologna vince su Tortona per 66-98. Nel corso del primo quarto, le due squadre lottano a distanza ravvicinata. Sul finale, i bolognesi hanno la testa avanti per un solo punto e il risultato è di 19-20. Le distanze si dilatano nel corso del quarto successivo, quando la Virtus sale in cattedra e lascia i piemontesi a diverse lunghezze di distanza. Al termine della prima metà dell’incontro, gli ospiti sono in vantaggio per 38-54. Al rientro in campo dopo l’intervallo, Tortona rimane all’inseguimento. Bologna gestisce il vantaggio, allungando di alcuni possessi. Con ancora dieci minuti da spendere in campo, il risultato è sul 57-74. Nel corso del parziale conclusivo, la Virtus dà lo strappo definitivo, prendendo il largo e andando a vincere in tranquillità per 66-98.

CREMONA-TRAPANI

Trapani riesce a ottenere il vantaggio al via della partita, gestendo il ritmo di gioco nel primo quarto. Cremona insegue, seppur a poche lunghezze di distanza dai rivali. Il parziale si conclude per 21-25. La situazione si ribalta nel corso del secondo quarto, quando Cremona aumenta i giri del motore e mette la freccia. E’ ora Trapani a indossare le vesti dell’inseguitore e le squadre vanno a riposo sul 48-44. Gli equilibri si spostano durante il terzo quarto, nel corso del quale Trapani torna in testa. Cremona colleziona undici punti nella penultima frazione della serata, mentre Trapani ne mette a segno diciotto. A dieci minuti dalla sirena finale, il risultato è fermos sul 59-62. Sul finale, Cremona allunga e va a vincere la partita per 85-80.