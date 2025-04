Ricca domenica per la venticinquesima giornata della Serie A 2024/2025 di basket, con cinque match andati in scena per disegnare ulteriormente una classifica che si appresta a vivere le ultime cinque giornate della stagione regolare. Piatto forte era sicuramente la sfida del Pala Leonessa, dove la Germani Brescia ha agganciato Trapani al primo posto grazie alla vittoria per 97-89 sull’Umana Reyer Venezia.

Seconda vittoria consecutiva per i ragazzi di coach Beppe Poeta, che fermano così la striscia di sei vittorie consecutive con cui i lagunari guidati da Neven Spahija si sono comunque riportati in lotta per un posto nei prossimi playoff. Decisivo il break nell’ultimo quarto, con Brescia trascinata da Rivers (19 punti a fine partita) e Ndour, autore di 16 punti. Doppia cifra anche per Ivanovic con 15 punti, per Dowe a quota 14 e per Bilan che ne mette a segno 13. I 17 di Ennis non bastano a Venezia, che comunque rimane ottava a pari merito con Tortona.

Proseguono le difficoltà dell’Olimpia Milano, che non reagisce dopo l’eliminazione dall’Eurolega con una giornata d’anticipo. Gli uomini di Ettore Messina sono infatti caduti sul campo della UNAHOTELS Reggio Emilia, capace di imporsi per 87-78 al Pala Bigi. I padroni di casa scavano il break nel terzo quarto e riescono a gestire il vantaggio nel finale di partita, conquistando due punti fondamentali nella lotta per un posto nei playoff. Barford e Winston trascinano Reggio Emilia alla vittoria con 22 e 20 punti rispettivamente, mentre all’Olimpia non bastano i 20 di Brooks e i 19 di Mirotic per evitare la nona sconfitta di questo campionato.

Chi aggancia il quinto posto dell’EA7 in classifica è Trieste, che travolge per 109-82 Napoli in un match apparso in equilibrio solo nel primo quarto. Prima dell’intervallo poi i friulani hanno preso il largo, riuscendo a segnare ben 34 punti nel secondo periodo per poi dilagare nel finale di partita con un altro importante parziale. Denzel Valentine, croce e delizia di Trieste, è il miglior marcatore della sfida con 24 punti a referto e un notevole 6/9 dall’arco dei tre punti. Sei giocatori in doppia cifra per Napoli, con Leonardo Totè migliore dei suoi a quota 14. I partenopei restano fermi a 16 punti, ancora invischiati nella lotta salvezza.

Proprio nelle parti basse della classifica arriva la vittoria della Vanoli Cremona, che vince all’overtime lo scontro diretto in casa della Openjobmetis Varese per 85-87. Grande rimonta degli ospiti, capaci di recuperare dal -13 di inizio ultimo quarto con i liberi di Willis (28 punti per lui a fine partita) a firmare l’aggancio decisivo negli ultimi secondi di partita. Varese non centra il canestro della vittoria con Hands e poi al supplementare cede sotto i colpi dell’attacco di Cremona che aggancia così Napoli al quartultimo posto staccando proprio Varese.

Vittoria esterna anche per Sassari, che vince sul campo della sempre più condannata Pistoia. Finisce 63-86 al Pala Carrara, con le tante incertezze societarie dei toscani che sicuramente non stanno aiutando i ragazzi di coach Gasper. Sassari fa il suo e prova a rilanciarsi in una difficile rincorsa a un posto playoff, allungando piuttosto nettamente dopo un primo tempo chiuso sul 32-35. Diciassette punti e 4/8 da tre punti per Bendzius, miglior marcatore del match e trascinatore di Sassari insieme a un Bibbins da 16 punti. Saccaggi è il miglior marcatore di Pistoia, con 14 punti a referto.