Basket, Brescia non si ferma: batte l’Olimpia Milano e conserva la vetta

Brescia continua a sgonare, battendo l’Olimpia Milano sul parquet del Palaleonessa. La vetta per i padroni di casa del match rimane confermata, in uno degli scontri più belli della stagione fino ad ora. Milano infatti ha reso cara la pelle, ma Della valle ed un super massinburg hanno fatto sì che Brescia uscissse ancora una volta vincitore. 72-64, il risultato finale.

Primo quarto parte forte Milano con un super Niccolò Melli che inizia a sfoderare punti su punti nel primo quarto che fanno arrivare l’Olimpia al vantaggio di più sei. Brescia però vive di entusiasmo e di folate importanti e con Amadeo Della Valle si riporta a margine a fine primo quarto con i milanesi che conducono per tre punti. Nel secondo quarto l’Olimpia continua a macinare terreno, guidata dai canestri di Poythress ed Hines. Proprio quando l’Olimpia sembrerebbe spiccare il volo per la fuga, Brescia ritorna prepotentemente e riprende la partita con il solito Della Valle e con Petrucelli che infila 4 canestri importanti per chiudere il primo tempo addirittura avanti con il 33-32.

Nel secondo quarto esce forte la voglia da parte di Brescia di fare bene e di prendere terreno sull’Olimpia Milano. L’inizio però è tutto di marca Milano con l’avvio del terzo quarto che sembra il remake del primo di quarto, quando Melli mette punti su punti che protano nuovamente l’Olimpia avanti. Sempre una tripla di Della Valle riporta il confronto in pari, con il finale di terzo quarto che riporta avanti Brescia grazie ai canestri di Massinburg e Cobbins che chiudono i dieci minuti sul più 4 Brescia.

Nell’ultimo atto della super sfida di Serie A, Brescia prende il largo toccando fino al + 10 con un Massinburg ispirato si arirva al 58-48. Milano guidata da Napier e da Poythress risale la china, cercando una grandissima quanto incredibile rimonta: si arrivca fino al meno due, ma poi Massinburg e Bilan con due triple riportano il match verso Brescia in maniera defintiva Finisce 72-64, uno dei match piùà belli della stagione fino ad ora.