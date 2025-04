La Virtus Bologna passa a Treviso 80-74 e tiene il passo di Trapani e Brescia. Le V Nere, dopo un primo quarto a marce basse, si mettono al comando delle operazioni, tengono a bada i tentativi di rimonta della Nutribullet e mettono in fila il quarto successo consecutivo tra Eurolega (Alba Berlino, Milano) e Serie A (Reggio Emilia e Treviso). Mvp Toko Shengelia con 21 punti, 11 rimbalzi e 6 assist (8/10 dal campo) in 35 minuti sul parquet. Emiliani trascinati dalla second unit. Daniel Hackett chiude con 16 punti, 5 assist e 8 assist. Matt Morgan (15) e Ante Zizic (13) combinano 28 punti in uscita dalla panchina. 10 punti, 7 rimbalzi e 4 assist per William Clyburn. Niente da fare per Treviso, che rimedia l’ottava sconfitta nelle ultime dieci uscite, nonostante i 15 punti di Jordan Caroline e Ky Bowman. Virtus che avrà l’ultima di Eurolega a Barcellona e poi potrà concentrarsi esclusivamente sul campionato. Circoletto rosso sul calendario al 14 aprile (ore 20.00 Virtus Bologna-Brescia) e all’11 maggio (ore 19.00 Virtus Bologna-Trapani). In mezzo le trasferte di Pistoia (19/04) e Scafati (04/05) e la sfida interna con Varese (27/04).

La classifica aggiornata

Trapani Shark 36pt (18V, 7P) Virtus Segafredo Bologna 36pt (18V, 7P) Germani Brescia 36pt (18V, 7P) Dolomiti Energia Trentino 34pt (17V, 8P) EA7 Emporio Armani Milano 32pt (16V, 9P) Pallacanestro Trieste 32pt (16V, 9P) UNAHOTELS Reggio Emilia 30pt (15V, 10P) Umana Reyer Venezia 28pt (14V, 11P) Bertram Derthona Tortona 28pt (14V, 11P) Banco di Sardegna Sassari 22pt (11V, 14P) Nutribullet Treviso Basket 18pt (9V, 16P) Vanoli Basket Cremona 16pt (8V, 17P) Napoli Basket 16pt (8V, 17P) Openjobmetis Varese 14pt (7V, 18P) Givova Scafati 12pt (6V, 19P) Estra Pistoia 10pt (5V, 20P)

I risultati di giornata

Sabato 5 aprile

Ore 20:00 – Dolomiti Energia Trentino – Givova Scafati 88-78

Ore 20:30 – Bertram Derthona Tortona – Trapani Shark 91-101

Domenica 6 aprile

Ore 17:00 – Pallacanestro Trieste – Napoli Basket 109-82

Ore 17:30 – Estra Pistoia – Banco di Sardegna Sassari 63-86

Ore 18:15 – Openjobmetis Varese – Vanoli Basket Cremona 85-87 (OT)

Ore 19:00 – UNAHOTELS Reggio Emiia – EA7 Emporio Armani Milano 87-78

Ore 20:00 – Germani Brescia – Umana Reyer Venezia 97-89

Lunedì 7 aprile

Ore 20:00 – Nutribullet Treviso Basket – Virtus Segafredo Bologna 74-80