Si ferma a dieci la striscia di vittorie consecutive di Trento, che cade contro Trapani incappando nella prima sconfitta nella Serie A 2024/2025 di basket. È questo uno dei risultati principali dell’undicesima giornata, che ha regalato tante emozioni e spettacolo, e qualche risultato a sorpresa. Al PalaShark va in scena una partita di altissimo livello tra due delle squadre più belle da vedere in questa prima parte di stagione. Si parte fortissimo con un primo quarto terminato 32-30, per poi andare all’intervallo lungo sul 59-58. Ma è nel secondo tempo che gli uomini di coach Repesa fanno la differenza, riuscendo infine ad imporsi per 107-99, trascinati dai 30 punti di Alibegovic (9/13 da due punti e 4/5 da tre) e dalla doppia doppia sfiorata da Robinson (11 punti e 9 assist).

Basket, Serie A: cadono Virtus e Olimpia

Altri KO importanti sono quelli della Virtus Bologna e dell’Olimpia Milano, che hanno perso rispettivamente contro l’altra neopromossa, Trieste, e contro Varese nel derby lombardo contro Varese. Alla prima di campionato con Dusko Ivanovic in panchina, le Vu Nere cadono per 70-78 alla Segafredo Arena. Decisivo il secondo tempo, con la Virtus che fa suo il terzo parziale per 23-14, cedendo poi di schianto negli ultimi dieci minuti, in cui Trieste ribalta il risultato: grande protagonista la panchina dei friulani, con Ross che ne mette 19 e Candussi che ne aggiunge altri 9. L’Olimpia, invece, prova a rimontare nel secondo tempo ma deve arrendersi per 94-92, non riuscendo a ribaltare il 54-43 di fine primo tempo nonostante i 19 punti di Brooks, protagonista con uno splendido 100% dal campo (2/2 da due e 3/3 da tre).

Successi casalinghi, infine, per Treviso (87-84 contro Cremona) e Brescia (97-84 contro Napoli, campani ancora a secco di vittorie), mentre Reggio Emilia batte Sassari a domicilio.