Basket, Serie A 2023/24: Reggio Emilia rimonta e stende Trento 77-75

Nell’anticipo del 21esimo turno di Serie A, la UnaHotels Reggio Emilia rimonta e batte nel finale la Dolomiti Energia Trento con il punteggio di 77-75. La squadra di Priftis consolida così la quinta posizione in classifica, mentre i bianconeri non riescono ad agganciare la zona play-off e restano noni. Partenza a rilento per la formazione di casa, che subisce un parziale di 17-4 in apertura e accusa uno svantaggio che sfiora la doppia cifra. Trento trova la solita grande prova di Grazulis, vicino alla Virtus Bologna per la prossima stagione, e mantiene un vantaggio costante per tutto il primo tempo. Galloway però non ci sta e tiene lì i suoi: all’intervallo il tabellone dice 41-32 in favore della Dolomiti Energia.

Nella ripresa Trento tocca il +14, ma Reggio infila un parziale di 12-0 e si riporta a contatto a fine frazione. Negli ultimi 10′ prosegue l’equilibrio, sempre però con la squadra di Galbiati a guidare. Il sorpasso arriva nell’ultimo minuto ed è definitivo: decisivo Darion Atkins, che nella sua metà campo stoppa Baldwin, e dall’altra parte infila la tripla della vittoria che regala i due punti alla Pallacanestro Reggiana. Top scorer dell’incontro Galloway con 24 punti, seguono per Reggio Atkins a quota 14 e Smith a 12. In casa Trento non bastano i 16 di Grazulis, a cui si aggiungono i 14 di Biligha, gli 11 di Baldwin e i 10 del nuovo arrivato Mooney.